Tensión en Ferrari: crecen las dudas sobre Lewis Hamilton y aparecen los primeros candidatos a reemplazarlo

El discreto primer año de Lewis Hamilton en Ferrari abrió un escenario de incertidumbre en Maranello y el equipo ya evalúa alternativas.

Por Cristian Reta

Ferrari atraviesa un cierre de temporada cargado de tensión por falta de rendimiento y de resultados. En ese contexto, el primer año de Lewis Hamilton en Maranello está lejos de lo esperado: veinte carreras sin podios y una única victoria en el Sprint de China encendieron alarmas en la Scuderia, que ya analiza posibles movimientos para 2026.

Según distintas voces del paddock consultadas por ESPN, el siete veces campeón podría no recibir una renovación cuando su contrato venza a fines de 2026. Aunque su desempeño no es drásticamente inferior al de Charles Leclerc, algo no encajó entre el británico y el equipo italiano en su temporada debut.

Los pilotos que podrían reemplazar a Lewis Hamilton en Ferrari

Ferrari tiene dos nombres sobre la mesa como alternativas inmediatas al siete veces campeón del mundo. El primero es Oliver Bearman, piloto de la Academia y actual corredor de Haas. Su debut como reemplazo de Carlos Sainz en Arabia Saudita dejó una impresión fuerte en Maranello. Tras su cuarto puesto en México, Frédéric Vasseur destacó que "no cometió errores" y su nombre creció como candidato natural.

El otro es George Russell, primer piloto de Mercedes. De acuerdo con publicaciones italianas, Ferrari lo evalúa como opción si Hamilton no sigue. Russell tiene contrato con el equipo alemán hasta 2027, pero con cláusulas que le permitirían moverse si la escudería concreta su objetivo de fichar a Max Verstappen.

George Russell y Oliver Bearman, los potenciales candidatos de Ferrari

George Russell y Oliver Bearman, los potenciales candidatos de Ferrari

Por otro lado, ni Leclerc está al margen del temblor, ya que el monegasco, en su sexta temporada con Ferrari y sin victorias recientes, analiza alternativas más allá de 2026 junto a su entorno. A esto se suma la presión sobre el propio Vasseur, aunque John Elkann reiteró su confianza en el jefe de equipo. Ferrari completó su tercera campaña consecutiva sin victorias y vive un momento de incertidumbre total.

En un mercado cada vez más caliente, Hamilton, Leclerc, Russell y Bearman forman parte de un tablero en plena agitación, con Ferrari en el centro de todas las miradas.

