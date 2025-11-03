Sin Neymar, Brasil busca renovación y preparación para los amistosos previos al Mundial 2026

A siete meses del inicio del torneo, el técnico italiano Carlo Ancelotti deja fuera al astro brasileño pese a estar recuperado de su lesión, mientras observa a nuevos talentos y consolida la base de la selección.

El astro brasileño, Neymar, volvió a jugar en el Santos , tras 45 días de inactividad por lesión.

La selección de Brasil volvió a dar que hablar este lunes con la publicación de su lista de convocados para los próximos amistosos internacionales frente a Senegal y Túnez, programados para el 15 y 18 de noviembre en Europa. La ausencia de Neymar, ya recuperado de su lesión, se transformó nuevamente en el tema central, generando interrogantes sobre su participación en la Copa del Mundo 2026.

Carlo Ancelotti, director técnico del conjunto verdeamarela, justificó la decisión con un argumento contundente: “No voy a llevar a un jugador que no tenga la intensidad necesaria para todo el Mundial. Necesitamos futbolistas al cien por ciento físicamente”. El entrenador italiano ya había dejado fuera al astro brasileño en convocatorias anteriores, y ahora repite la postura pese a que Neymar volvió a jugar recientemente con Santos.

El delantero ingresó en el tramo final del empate 1 a 1 ante Fortaleza y participó en la acción que derivó en un autogol de Bruno Pacheco, demostrando que su recuperación física avanza correctamente. Sin embargo, su rendimiento tras regresar al fútbol brasileño a comienzos de 2025 no ha convencido del todo al cuerpo técnico, y su comunicación con Ancelotti sigue siendo limitada.

image.png Carlo Ancelotti, entrenador italiano, dejó nuevamente a Neymar fuera de la convocatoria del plantel Brasil. Gentileza En contraste con la ausencia de Neymar, la nómina presenta varias novedades. Fabinho regresa a la selección tras ausentarse desde el Mundial de Qatar 2022, mientras que Luciano Juba y Vitor Roque, figuras recientes del Brasileirao, también fueron convocados. “Quiero aprovechar estos partidos para observar a nuevos jugadores y construir una base más estable para la selección”, explicó Ancelotti.

El técnico también se refirió a Vinícius Júnior, quien protagonizó un episodio polémico en el clásico del Barcelona: “He hablado con él, cometió un error, pidió disculpas y está todo resuelto. Es un jugador importante que puede ayudarnos mucho”.