Jannik Sinner conquistó el Masters de París y vuelve a la cima del ranking del tenis

El italiano venció al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 en la final del Masters 1000 sin ceder un solo set en todo el certamen y desplazó a Carlos Alcaraz como número 1 del ATP.

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en el torneo de tenis ATP Masters de París.

El tenis volvió a hablar en italiano con una nueva victoria de Jannik Sinner, quien se consagró campeón del Masters 1000 de París tras superar por 6-4 y 7-6 al canadiense Felix Auger-Aliassime, en una final que confirmó su dominio sobre el circuito y su regreso al número uno del ranking ATP.

Con apenas 24 años, el jugador nacido en San Candido firmó un torneo impecable al no perder ni un solo set durante toda la semana y sumó su quinto título de la temporada, además del vigésimo tercero en su carrera profesional. El triunfo en la capital francesa lo devuelve al trono que había ocupado por última vez en agosto, cuando fue desplazado por el español Carlos Alcaraz tras la final del US Open.

Sinner mostró una solidez inquebrantable en una superficie que parece hecha a su medida. Con una derecha profunda y un saque cada vez más consistente, dominó a todos sus rivales en el camino al título, sin dejar espacio para la sorpresa. En la final, controló los tiempos desde el fondo de la cancha y respondió con firmeza ante cada intento del canadiense por estirar el partido al tercer set.

El extenista francés Yannick Noah entrega el trofeo al italiano Jannik Sinner tras ganar la final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en el torneo de tenis ATP Masters de París EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON El resultado confirma un año brillante para el italiano, que en 2025 también conquistó los títulos de Australia y Wimbledon, dos Grand Slams que consolidaron su condición de líder de la nueva generación. Además, esta victoria amplía su racha a 26 triunfos consecutivos en pistas cubiertas, una marca que lo coloca entre los jugadores más dominantes del circuito actual.

El nuevo número uno del mundo celebró con serenidad, consciente del significado histórico de su logro. Recordemos que Italia no había tenido una figura tan dominante en el tenis desde la irrupción de Nicola Pietrangeli en los años sesenta, y hoy Sinner encarna el renacer de esa tradición en una era marcada por la competencia feroz entre jóvenes talentos y veteranos aún vigentes.