Qué resultados necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize obtuvo un triunfo importante que lo acerca a la máxima competición continental, tras dos años de ausencia.

Por Cristian Reta

Boca consiguió una victoria de oro este domingo tras vencer 2-1 a Estudiantes de la Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Lo cierto es que los tantos del Changuito Zeballos y de Miguel Merentiel le permitieron al equipo de Claudio Úbeda dar un paso clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con este resultado, el Xeneize le sacó cuatro puntos de ventaja a River en el segundo puesto de la tabla anual, a falta de un encuentro pendiente del Millonario, quien enfrentará a último hora de este domingo a Gimnasia y tendrá la chance de volver a recortar distancias.

Los resultados que necesita Boca Juniors para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Boca cuenta con 56 puntos y quedó cinco puntos por encima de Argentinos Juniors, el primer equipo que está fuera de la zona de clasificación a la siguiente Libertadores, por lo que con una victoria ante River en el Superclásico del próximo fin de semana, podría confirmar su cupo al torneo continental más importante de todos, tras dos años de ausencia.

En resumen, el conjunto de la Ribera deberá terminar la próxima fecha del Torneo Clausura con un margen superior a los tres puntos con respecto a los clubes que están en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 para cumplir con su máximo objetivo del año.

Por su parte, Rosario Central aseguró su lugar en el primer puesto de la clasificación general de la temporada, por lo que jugará la Copa Libertadores 2026 y selló su pase a la próxima Supercopa Internacional.

