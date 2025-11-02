2 de noviembre de 2025 - 18:44

Todo el color del hincha de Godoy Cruz en el clásico de Cuyo

Desde muy temprano, la gente de Godoy Cruz aportó calor y pasión a una tarde calurosa y muy picante ante San Martín de San Juan.

Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional Foto 1/13

