Godoy Cruz empató frente a San Martín de San Juan y quedó cerca del descenso

Con un Gambarte colmado y eufórico, Godoy Cruz empató sin goles ante San Martín de San Juan, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El resultado deja al equipo del Turco Asad en una situación delicada en la tabla, aún comprometido en la lucha por la permanencia.

Era un partido clave para el futuro del Tomba, que llegaba sin margen de error. Con la necesidad imperiosa de ganar -y de regalarle un triunfo a su gente desde la reapertura del Gambarte-, el equipo bodeguero salió decidido a buscar los tres puntos. Pero la ansiedad y la falta de eficacia volvieron a pasarle factura.

El duelo de necesitados se sintió desde el arranque. El triunfo de Aldosivi ante Independiente Rivadavia había puesto más presión sobre los cuyanos, que debían sumar para no complicar aún más su promedio.

Durante la primera etapa, el Expreso fue más protagonista y tuvo la más clara a los 40 minutos, cuando un impecable cabezazo de Agustín Auzmendi hizo estallar al estadio. Sin embargo, la alegría duró poco: el árbitro Andrés Gariano, tras revisar el VAR, anuló el gol por posición adelantada.

En su debut como técnico, el Turco Asad apostó por la experiencia en ataque y el regreso de Santino Andino. Godoy Cruz dominó por momentos y buscó lastimar principalmente por el sector derecho, empujado por una hinchada que no dejó de alentar. Sin embargo, al equipo le faltó claridad en los últimos metros.

San Martín, dirigido por Leandro Romagnoli, esperó ordenado y apostó al contragolpe con Maestro Puch como carta ofensiva. La más clara del Verdinegro llegó a los 33, cuando un cabezazo de Tomás Lecanda exigió una gran reacción de Petroli, que salvó al Tomba con una atajada sobre la línea.

En el complemento, la historia cambió. Godoy Cruz perdió protagonismo, los nervios se apoderaron del equipo y San Martín comenzó a manejar el balón con González como figura. La ausencia del “Indio” Fernández se sintió, y aunque el ingreso de Pol Fernández le dio algo de claridad, el Tomba no logró generar peligro real.

image Godoy Cruz vs San Martín de San Juan Ramiro Gómez

Con el correr de los minutos, la impaciencia se apoderó de las tribunas. Las variantes del Turco no surtieron efecto y los sanjuaninos comenzaron a hacer tiempo para asegurar el punto. “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”, bajó desde la popular, reflejando el malestar de los hinchas.

El Tomba volvió a dejar pasar una oportunidad en casa y sigue sin poder ganar en el Gambarte. Un empate con sabor amargo que deja al equipo al borde del abismo, sin poder encontrar el rumbo y con una hinchada que ya empieza a perder la paciencia.

