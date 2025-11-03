TC: Julián Santero, entre la bronca y la resiliencia: un domingo cuesta arriba en Paraná

El mendocino se ilusionaba con pelear la victoria, pero un toque con Werner en la serie lo dejó fuera de carrera y terminó 31. En Entre Ríos ganó Agustín Canapino otra vez y va camino al título.

El piloto mendocino se vio perjudicado por un toque de Mariano Werner durante la serie, que lo dejó fuera de competencia y largó último.

El mendocino, Julián Santero vivió en Paraná uno de esos fines de semana que ponen a prueba tanto la velocidad como el temple de un piloto. El Volador llegaba con la ilusión intacta de conseguir esa ansiada victoria que lo habilite a pelear por el título del Turismo Carretera, pero un toque con Mariano Werner en la tercera serie lo dejó prácticamente sin chances desde temprano.

Santero partía desde la primera fila junto al entrerriano, en lo que prometía ser un duelo de alto voltaje. Y lo fue, aunque apenas duró unos metros con varios roces laterales en los primeros giros desembocaron en un contacto en la curva 3, que mandó al Ford Mustang del mendocino cruzado en la pista. Sin posibilidad de reacción, Otto Fritzler impactó de lleno contra él, lo que provocó el abandono de ambos.

Palazo y polémica en el Turismo Carretera en Paraná: Mariano Werner y Julián Santero protagonizaron una largada picante, que terminó con el mendocino y su auto en el medio de la pista, impactado por el de Otto Fritzler. pic.twitter.com/HnSS352tvm — El Gráfico (@elgraficoweb) November 2, 2025 El equipo trabajó a contrarreloj para reparar el auto y permitirle largar la final desde el fondo, en el puesto 44. Desde allí, Santero apeló a su estilo aguerrido y fue avanzando vuelta tras vuelta hasta ver la bandera a cuadros en el 24º puesto, en una remontada que demostraba su carácter y le permitía mantener viva la esperanza dentro de la Copa de Oro. Sin embargo, un recargo posterior por una maniobra peligrosa sobre Gastón Ferrante lo relegó al 31º lugar y lo hizo caer al quinto puesto del campeonato.

Mientras tanto, en la lucha por la punta, Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en la historia del TC. El arrecifeño se impuso de punta a punta en la final, consiguió su quinta victoria de la temporada y la cuarta consecutiva,una racha que no se veía desde 1990 con Emilio Satriano. El triunfo de Canapino lo consolida como el gran candidato al título.

image Agustín Canapino, el líder del campeonato, sumó su cuarto triunfo consecutivo y se encamina al título. Gentileza. En el segundo lugar finalizó el "Gurisito" Agustín Martínez (Mustang). Mientras que, Werner, completó el podio. El entrerriano defendió su versión del incidente en la serie. “Él (por Santero) fue golpeándome lateralmente buscando reducir mi radio de giro. Quiso hacer lo mismo en la curva 2 y después se tiró en la curva 3”, se defendió Werner.