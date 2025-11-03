TC: Julián Santero, entre la bronca y la resiliencia: un domingo cuesta arriba en Paraná

El mendocino, Julián Santero vivió en Paraná uno de esos fines de semana que ponen a prueba tanto la velocidad como el temple de un piloto. El Volador llegaba con la ilusión intacta de conseguir esa ansiada victoria que lo habilite a pelear por el título del Turismo Carretera, pero un toque con Mariano Werner en la tercera serie lo dejó prácticamente sin chances desde temprano.
Santero partía desde la primera fila junto al entrerriano, en lo que prometía ser un duelo de alto voltaje. Y lo fue, aunque apenas duró unos metros con varios roces laterales en los primeros giros desembocaron en un contacto en la curva 3, que mandó al Ford Mustang del mendocino cruzado en la pista. Sin posibilidad de reacción, Otto Fritzler impactó de lleno contra él, lo que provocó el abandono de ambos.
Palazo y polémica en el Turismo Carretera en Paraná: Mariano Werner y Julián Santero protagonizaron una largada picante, que terminó con el mendocino y su auto en el medio de la pista, impactado por el de Otto Fritzler. pic.twitter.com/HnSS352tvm
El equipo trabajó a contrarreloj para reparar el auto y permitirle largar la final desde el fondo, en el puesto 44. Desde allí, Santero apeló a su estilo aguerrido y fue avanzando vuelta tras vuelta hasta ver la bandera a cuadros en el 24º puesto, en una remontada que demostraba su carácter y le permitía mantener viva la esperanza dentro de la Copa de Oro. Sin embargo, un recargo posterior por una maniobra peligrosa sobre Gastón Ferrante lo relegó al 31º lugar y lo hizo caer al quinto puesto del campeonato.
Mientras tanto, en la lucha por la punta, Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en la historia del TC. El arrecifeño se impuso de punta a punta en la final, consiguió su quinta victoria de la temporada y la cuarta consecutiva,una racha que no se veía desde 1990 con Emilio Satriano. El triunfo de Canapino lo consolida como el gran candidato al título.
En el segundo lugar finalizó el "Gurisito" Agustín Martínez (Mustang). Mientras que, Werner, completó el podio. El entrerriano defendió su versión del incidente en la serie. “Él (por Santero) fue golpeándome lateralmente buscando reducir mi radio de giro. Quiso hacer lo mismo en la curva 2 y después se tiró en la curva 3”, se defendió Werner.
Para Santero, el paso por Paraná dejó más preguntas que puntos. Pero también la certeza de que, incluso en los días más difíciles, su garra y su velocidad lo mantienen como uno de los protagonistas inevitables del campeonato. En Toay, dentro de unas semanas, buscará revancha y esa victoria que aún se le resiste, pero que cada vez parece más cerca.