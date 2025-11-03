3 de noviembre de 2025 - 03:14

Futbol: "El VAR nos quitó la posibilidad de ganar": la bronca del Turco Asad en su debut en Godoy Cruz

En su vuelta al Tomba, el técnico apuntó a la tecnología y a la falta de eficacia: “Era un golazo, una jugada bárbara. Pero igual me quedo con la actitud, este equipo mostró otra cara”.

El Turco volvió al banco del Tomba después de 13 años y manifestó respecto a su debut y el enojo de los hinchas: Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo dejó todo.&nbsp;

El Turco volvió al banco del Tomba después de 13 años y manifestó respecto a su debut y el enojo de los hinchas: "Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo dejó todo". 

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El regreso de Omar Asad al banco de Godoy Cruz, tuvo todos los condimentos: un estadio repleto, un clásico cargado de tensión y la ilusión de volver a ganar en casa. Pero el debut terminó con sabor agridulce. El Tomba igualó sin goles ante San Martín de San Juan en un partido clave por la permanencia, y el Turco se fue con bronca por el rendimiento irregular y un gol anulado que, según él, cambió la historia del partido.

Leé además

River Plate - Gimnasia de La Plata, por Liga Profesional

River Plate y otra durísima derrota en casa: perdió con Gimnasia de La Plata

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

El mensaje de Franco Colapinto a todos sus fans en la previa del Gran Premio de Brasil

Por Cristian Reta

El entrenador no ocultó su frustración. Apenas terminado el encuentro, les recriminó a sus jugadores la falta de contundencia, aunque valoró la entrega y la actitud durante buena parte del juego. “Creo que hicimos un desgaste enorme en el primer tiempo. Tuvimos situaciones, encontramos espacios y se vio una idea clara. Después vino una jugada de VAR insólita que nos perjudicó, porque era un golazo”, explicó Asad, fiel a su estilo frontal.

El técnico también respondió a las declaraciones de su par, Leandro “Pipi” Romagnoli, quien había hablado de un partido parejo. “No lo llamo parejo cuando uno propone y el otro no. Nosotros salimos a buscarlo con casi cuatro delanteros. Ellos esperaron. En ese sentido, fuimos superiores”, sentenció.

En su análisis, el Turco reconoció que el equipo se desordenó en el arranque del complemento. “Los primeros 15 minutos del segundo tiempo jugamos mal, perdimos la segunda pelota. Pero después nos recuperamos y ellos no tuvieron más situaciones claras”, admitió.

image
El Gambarte fue una caldera, los hinchas colmaron el estadio, donde a&uacute;n no puede ganar el Tomba en su regreso al barrio.&nbsp;

El Gambarte fue una caldera, los hinchas colmaron el estadio, donde aún no puede ganar el Tomba en su regreso al barrio.

Aun así, el DT se mostró optimista: “Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo dejó todo. La actitud fue muy buena y seguimos dependiendo de nosotros”.

Sobre el polémico gol anulado por el VAR, Asad no ocultó su molestia: “La línea amarilla estaba mal trazada. Se ve claro que el jugador estaba habilitado. Lo revisaron varias veces y nos quitaron la posibilidad de ganar”.

En cuanto al plantel, reconoció que lo encontró golpeado: “Los noté bajos, desanimados, pero eso cambió rápido. Hubo una mejora en la entrega y en la identidad del juego”.

También habló de nombres propios y del futuro inmediato. “Estoy buscando un enganche, alguien que me dé ese pase distinto. Pol (Fernández) entró bien, quizás debí ponerlo un poco antes. Asumo el error”, declaró.

image
Godoy Cruz igual&oacute; frente a San Mart&iacute;n de San Juan y volvi&oacute; a dejar una imagen p&aacute;lida de su rendimiento.&nbsp; &nbsp;

Godoy Cruz igualó frente a San Martín de San Juan y volvió a dejar una imagen pálida de su rendimiento.

El Turco destacó especialmente a Santino Andino, una de las figuras del partido: “Mucha gente me habló de él y no se equivocaron. Es desequilibrante, encara siempre y tiene una gran personalidad. Hay que acompañarlo porque tiene mucho para darle a Godoy Cruz”.

Sobre su regreso al club, el ex delantero de Vélez se mostró emocionado: “Volver al Gambarte fue muy especial. El cariño de la gente me tocó. Quería regalarles una victoria, pero esto recién empieza. Mendoza me sienta bien y este club es mi casa”.

De cara al próximo compromiso, frente a Atlético Tucumán, Asad anticipó que podría haber cambios de sistema o de nombres: “Vamos a estudiar bien al rival, pero la idea es mantener nuestra propuesta”.

Finalmente, elogió el crecimiento del fútbol mendocino y del estadio del Tomba: “El nuevo Gambarte está impresionante. Está muy coqueto. Es un placer venir a dirigir acá. Godoy Cruz se lo merece por todo lo que ha hecho estos años”, indicó el entrenador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hinchas de River repudiaron a varios jugadores.

Silbidos y repudio: los 6 jugadores de River más castigados por los hinchas antes del partido contra Gimnasia

Por Cristian Reta
El Pelado recordó a Diego en una conferencia de prensa, en la que manifestó su profundo amor por el Diez, no dudó en calificarlo como el mejor.

"Era la luz de nuestro fútbol": el conmovedor homenaje de Almeyda a Diego

Por Redacción Deportes
Un estudio revela que los cabezazos durante los partidos de fútbol , podrían generar conmociones cerebrales. 

El peligro de los cabezazos en el fútbol: un estudio advierte que pueden causar una enfermedad inesperada

Por Redacción Deportes
Joaquín Panichelli lla rompe en el fútbol de Francia

Fútbol: el argentino Joaquín Panichelli suena para un gigante de Europa

Por Redacción Deportes