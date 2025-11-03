Futbol: "El VAR nos quitó la posibilidad de ganar": la bronca del Turco Asad en su debut en Godoy Cruz

El regreso de Omar Asad al banco de Godoy Cruz, tuvo todos los condimentos: un estadio repleto , un clásico cargado de tensión y la ilusión de volver a ganar en casa. Pero el debut terminó con sabor agridulce. El Tomba igualó sin goles ante San Martín de San Juan en un partido clave por la permanencia, y el Turco se fue con bronca por el rendimiento irregular y un gol anulado que, según él, cambió la historia del partido.

El mensaje de Franco Colapinto a todos sus fans en la previa del Gran Premio de Brasil

River Plate y otra durísima derrota en casa: perdió con Gimnasia de La Plata

El entrenador no ocultó su frustración. Apenas terminado el encuentro, les recrimin ó a sus jugadores la falta de contundencia, aunque valoró la entrega y la actitud durante buena parte del juego . “Creo que hicimos un desgaste enorme en el primer tiempo. Tuvimos situaciones, encontramos espacios y se vio una idea clara. Después vino una jugada de VAR insólita que nos perjudicó , porque era un golazo”, explicó Asad, fiel a su estilo frontal.

El técnico también respondió a las declaraciones de su par , Leandro “Pipi” Romagnoli, quien había hablado de un partido parejo. “No lo llamo parejo cuando uno propone y el otro no . Nosotros salimos a buscarlo con casi cuatro delanteros. Ellos esperaron. En ese sentido, fuimos superiores”, sentenció.

En su análisis, el Turco reconoció que el equipo se desordenó en el arranque del complemento. “ Los primeros 15 minutos del segundo tiempo jugamos mal, perdimos la segunda pelot a. Pero después nos recuperamos y ellos no tuvieron más situaciones claras”, admitió.

Aun así, el DT se mostró optimista: “Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo dejó tod o. La actitud fue muy buena y seguimos dependiendo de nosotros”.

El Gambarte fue una caldera, los hinchas colmaron el estadio, donde aún no puede ganar el Tomba en su regreso al barrio.

Sobre el polémico gol anulado por el VAR, Asad no ocultó su molestia: “La línea amarilla estaba mal trazada. Se ve claro que el jugador estaba habilitado. Lo revisaron varias veces y nos quitaron la posibilidad de ganar”.

En cuanto al plantel, reconoció que lo encontró golpeado: “Los noté bajos, desanimados, pero eso cambió rápido. Hubo una mejora en la entrega y en la identidad del juego”.

También habló de nombres propios y del futuro inmediato. “Estoy buscando un enganche, alguien que me dé ese pase distinto. Pol (Fernández) entró bien, quizás debí ponerlo un poco antes. Asumo el error”, declaró.

image Godoy Cruz igualó frente a San Martín de San Juan y volvió a dejar una imagen pálida de su rendimiento. Ramiro Gómez

El Turco destacó especialmente a Santino Andino, una de las figuras del partido: “Mucha gente me habló de él y no se equivocaron. Es desequilibrante, encara siempre y tiene una gran personalidad. Hay que acompañarlo porque tiene mucho para darle a Godoy Cruz”.

Sobre su regreso al club, el ex delantero de Vélez se mostró emocionado: “Volver al Gambarte fue muy especial. El cariño de la gente me tocó. Quería regalarles una victoria, pero esto recién empieza. Mendoza me sienta bien y este club es mi casa”.

De cara al próximo compromiso, frente a Atlético Tucumán, Asad anticipó que podría haber cambios de sistema o de nombres: “Vamos a estudiar bien al rival, pero la idea es mantener nuestra propuesta”.

Finalmente, elogió el crecimiento del fútbol mendocino y del estadio del Tomba: “El nuevo Gambarte está impresionante. Está muy coqueto. Es un placer venir a dirigir acá. Godoy Cruz se lo merece por todo lo que ha hecho estos años”, indicó el entrenador.