Fútbol: el argentino Joaquín Panichelli suena para un gigante de Europa

El delantero del Racing de Estrasburgo atraviesa un inmejorable presente, y es opción para reforzar a un elenco fuerte del fútbol de Europa

El atacante argentino Joaquín Panichelli vive el mejor momento de su carrera. Goleador absoluto de la Ligue One de Francia con el sorprendente Racing de Estrasburgo, su nombre es portada de todos los diarios y su futuro podría dar un salto superlativo. En las últimas horas, comenzaron a vincularlo con un grande del fútbol de Europa.

Según informó el periódico catalán Mundo Deportivo, el surgido en las inferiores de River Plate es seguido de cerca por el Barcelona de España como alternativa de Julián Álvarez, cuyo pase parece difícil por el altísimo costo económico. "Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo", marcó el medio de Cataluña.

Barcelona podría ofertar por Joaquín Panichelli: Joaquín Panichelli, figura del Racing de Estrasburgo En cuanto a las razones que llevaron al elenco Culé a posar sus ojos sobre el argentino, sobresale su gran nivel en lo que va del año. "Su reciente tanto de chilena, en competición europea, ha dado la vuelta al mundo, pero lo que impresiona son sus cifras goleadoras en la Ligue 1. Ocho goles en nueve encuentros", añadieron.

Finalmente, su altura parece ser otro factor que podría inclinar la balanza a su favor, en la carrera con el delantero camerunés del Levante Etta Eyong. "Marcando las diferencias, anotando de todas las maneras y aprovechando su 1,87 para sacar ventaja y jugar, también, de espaldas a portería, Panichelli se ha puesto en el mercado", indicó el medio.

Cabe destacar que el momento de Joaquín Panichelli impresiona a propios y extraños. Con el que anotó el pasado fin de semana ante Auxerre, suma 10 goles en sus últimas 13 presentaciones con el elenco francés, convirtiéndose en el goleador del equipo y de la Liga de Francia. Tamaña racha goleadora también despertó el interés del técnico de la Selección Argentina, que podría convocarlo para darle una chance.