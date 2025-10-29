Francia: Joaquín Panichelli y Colo Barco la rompieron en la goleada de su equipo

La dupla argentina revelación de la temporada continúa dando que hablar en el fútbol europeo. Valentín Barco y Joaquín Panichelli volvieron a ser claves para la goleada de Racing de Estrasburgo, que superó 3 a 0 a Auxerre por la fecha 10 de la Ligue 1 de Francia.
Los jugadores argentinos son las principales figuras del sorprendente elenco Blanquiazul, que le da pelea mano a mano a los grandes del país como PSG, Marsella y Mónaco. En esta ocasión, ambos se anotaron en la red y deslumbraron con una gran actuación.
El pase no-look de Valentín Barco y gol de Panichelli:
El exBoca Juniors, Valentín Barco, se erigió como el hombre desequilibrante del conjunto local. Cuando sólo transcurría un minuto del segundo tiempo, el Colorado realizó un pase sin mirar para el extremo Diego Moreira, que tiró centro y encontró por el segundo palo a Joaquín Panichelli. El hombre surgido de River no falló, y anotó el primero.
Algunos instantes más tarde, Barco se mostró rápido de reflejos para robar el balón en campo contrario, internarse en dominios contrarios, y servirle el tanto a Nanasi, que estampó el 2 a 0 para el local.
Asistencia del Colo para el 2 a 0 en Francia:
Pero la cosa no quedó ahí, ya que el Colorado encontró su propio gol para cerrar una jornada inmejorable. Fue a los 15' del complemento, cerrando una ráfaga de Racing. Allí, capturó una pelota que quedó boyando en el área rival tras el disparo de Nanasi, y la picó por encima de la humanidad del arquero Donovan Léon.
De esta forma, Valentín Barco convirtió el segundo tanto en su carrera, tras completar 89 partidos con las camisetas de Boca Juniors (anotó por Libertadores ante Monagas), y no poder sumar en Brighton, Sevilla, y Racing de Estrasburgo.
Barco y su primer gol en Europa:
Por otro lado, Joaquín Panichelli suma 10 goles en sus últimas 13 presentaciones con el elenco francés, convirtiéndose en el goleador del equipo y de la Liga de Francia.