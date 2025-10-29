29 de octubre de 2025 - 19:26

Francia: Joaquín Panichelli y Colo Barco la rompieron en la goleada de su equipo

Por la Ligue 1 de Francia, Racing de Estrasburgo goleó 3 a 0 a Auxerre, con una gran actuación de los jugadores argentinos.

Panichelli y Barco la siguen rompiendo en Francia

Panichelli y Barco la siguen rompiendo en Francia

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La dupla argentina revelación de la temporada continúa dando que hablar en el fútbol europeo. Valentín Barco y Joaquín Panichelli volvieron a ser claves para la goleada de Racing de Estrasburgo, que superó 3 a 0 a Auxerre por la fecha 10 de la Ligue 1 de Francia.

Leé además

El Museo Louvre reabrió sus puertas al público tras el millonario robo de joyas: en cuánto las valuaron.

El museo Louvre reabrió sus puertas tras el millonario robo de joyas: en cuánto las valuaron

Por Redacción Economía
La jornada comenzó temprano en el distrito 16 de París, cuando Sarkozy abandonó su vivienda rodeado de seguidores y periodistas. 

Nicolas Sarkozy tras las rejas: el expresidente francés inició su condena por recibir fondos de Gadafi

Por Redacción Mundo

Los jugadores argentinos son las principales figuras del sorprendente elenco Blanquiazul, que le da pelea mano a mano a los grandes del país como PSG, Marsella y Mónaco. En esta ocasión, ambos se anotaron en la red y deslumbraron con una gran actuación.

El pase no-look de Valentín Barco y gol de Panichelli:

Embed

El exBoca Juniors, Valentín Barco, se erigió como el hombre desequilibrante del conjunto local. Cuando sólo transcurría un minuto del segundo tiempo, el Colorado realizó un pase sin mirar para el extremo Diego Moreira, que tiró centro y encontró por el segundo palo a Joaquín Panichelli. El hombre surgido de River no falló, y anotó el primero.

Algunos instantes más tarde, Barco se mostró rápido de reflejos para robar el balón en campo contrario, internarse en dominios contrarios, y servirle el tanto a Nanasi, que estampó el 2 a 0 para el local.

Asistencia del Colo para el 2 a 0 en Francia:

Embed

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el Colorado encontró su propio gol para cerrar una jornada inmejorable. Fue a los 15' del complemento, cerrando una ráfaga de Racing. Allí, capturó una pelota que quedó boyando en el área rival tras el disparo de Nanasi, y la picó por encima de la humanidad del arquero Donovan Léon.

De esta forma, Valentín Barco convirtió el segundo tanto en su carrera, tras completar 89 partidos con las camisetas de Boca Juniors (anotó por Libertadores ante Monagas), y no poder sumar en Brighton, Sevilla, y Racing de Estrasburgo.

Barco y su primer gol en Europa:

Embed

Por otro lado, Joaquín Panichelli suma 10 goles en sus últimas 13 presentaciones con el elenco francés, convirtiéndose en el goleador del equipo y de la Liga de Francia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Valentín Colo Barco, jugador del Racing de Estrasburgo que es pretendido por un gigante de Europa

Furor por el Colo Barco: un equipo top de Europa prepara una millonaria oferta por su pase

Por Cristian Reta
Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid

Julián Álvarez rompió el silencio sobre su futuro y la relación con Diego Simeone: "Quiero ganar"

Por Redacción Deportes
Ricardo Bochini, habló sobre el futuro de Racing Club en la Copa Libertadores. 

Ricardo Bochini, contundente con el futuro de Racing Club: "No le veo posibilidades en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes
Argentina se consagró campeón panamericano de pádel en Chile. 

Pádel: la Selección Argentina se consagró campeón panamericano en Chile

Por Redacción Deportes