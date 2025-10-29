Francia: Joaquín Panichelli y Colo Barco la rompieron en la goleada de su equipo

Por la Ligue 1 de Francia, Racing de Estrasburgo goleó 3 a 0 a Auxerre, con una gran actuación de los jugadores argentinos.

La dupla argentina revelación de la temporada continúa dando que hablar en el fútbol europeo. Valentín Barco y Joaquín Panichelli volvieron a ser claves para la goleada de Racing de Estrasburgo, que superó 3 a 0 a Auxerre por la fecha 10 de la Ligue 1 de Francia.

Los jugadores argentinos son las principales figuras del sorprendente elenco Blanquiazul, que le da pelea mano a mano a los grandes del país como PSG, Marsella y Mónaco. En esta ocasión, ambos se anotaron en la red y deslumbraron con una gran actuación.

El pase no-look de Valentín Barco y gol de Panichelli: NO LOOK del Colo Barco y GOL de Joaquín Panichelli para el 1-0 de Racing de Estrasburgo ante Auxerre.

El exBoca Juniors, Valentín Barco, se erigió como el hombre desequilibrante del conjunto local. Cuando sólo transcurría un minuto del segundo tiempo, el Colorado realizó un pase sin mirar para el extremo Diego Moreira, que tiró centro y encontró por el segundo palo a Joaquín Panichelli. El hombre surgido de River no falló, y anotó el primero.

Algunos instantes más tarde, Barco se mostró rápido de reflejos para robar el balón en campo contrario, internarse en dominios contrarios, y servirle el tanto a Nanasi, que estampó el 2 a 0 para el local.

Asistencia del Colo para el 2 a 0 en Francia: GRAN ASISTENCIA: el Colo Barco dejó solo a Nanasi y llegó el 2-0 de Estrasburgo sobre Auxerre.



Pero la cosa no quedó ahí, ya que el Colorado encontró su propio gol para cerrar una jornada inmejorable. Fue a los 15' del complemento, cerrando una ráfaga de Racing. Allí, capturó una pelota que quedó boyando en el área rival tras el disparo de Nanasi, y la picó por encima de la humanidad del arquero Donovan Léon.