Se supo la exorbitante suma de debió pagar Franco Colapinto a Alpine tras desobedecer las órdenes de equipo

El Gran Premio de Austin de Fórmula 1 dejó una situación que generó controversia dentro de la escudería Alpine. En la anteúltima vuelta, Franco Colapinto desobedeció las órdenes del equipo y decidió superar a su compañero Pierre Gasly, finalizando la carrera por delante del francés.
Semanas después, trascendió que la decisión del piloto argentino no fue bien recibida por la dirección del equipo. Según informó el medio Bardeo.News, Alpine le aplicó una multa interna de 100 mil euros por no respetar las instrucciones dadas desde boxes.
La ayuda inesperada a Franco ColapintoA pesar de la sanción, Colapinto no tuvo que afrontar el pago. La información señala que el dueño de MercadoLibre, Marcos Galperín, intervino y cubrió el monto total de la multa. El empresario argentino, uno de los principales patrocinadores de la escudería francesa, consideró que la maniobra del piloto tuvo un valor publicitario inesperado.
Durante el sobrepaso, las cámaras oficiales de la transmisión captaron de forma nítida el logo de MercadoLibre en ambos monoplazas, lo que significó una exposición de alto impacto para la marca. Esa coincidencia habría sido el argumento por el cual Galperíndecidió hacerse cargo de la sanción impuesta a Colapinto.
Franco Colapinto, enfocado en el Gran Premio de Brasil
Con el tema ya resuelto, el piloto de Pilar se prepara para su próxima presentación en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre a las 14.00 horas (hora argentina) en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, será su siguiente desafío.
Pese a que la escudería francesa atraviesa un año complicado y es considerada una de las menos competitivas de la parrilla, Interlagos guarda buenos recuerdos. Desde 2019, Alpine logró sumar puntos en cada Gran Premio de Brasil (exceptuando la suspensión de 2020 por la pandemia).
Incluso, en las últimas ediciones post pandemia, la escudería consiguió puntuar con ambos autos, una racha que intentará mantener pese al difícil presente técnico que atraviesa el equipo.