30 de octubre de 2025 - 11:10

Se filtró el inesperado escenario para "The White Lotus 4": no es el país que se creía

Está alejado de los escenarios con playas paradisíacas de las ediciones anteriores. Se ambientará en un destino turístico del continente europeo y hay una actriz que regresaría.

Reveleron el escenario de la cuarta temporada de "The White Lotus" en HBO Max.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Según información publicada por Variety, el rodaje se llevaría adelante en París y en la Riviera Francesa, con planes de filmación previstos para 2026. El cambio de locación no es menor: la antología creada por Mike White dejaría atrás los resorts de lujo de Four Seasons, sello característico en Hawái, Sicilia y Tailandia, para incorporar hoteles históricos de cinco estrellas.

“Para la cuarta temporada, quiero salir un poco del mundo de las olas rompiendo contra las rocas”, adelantó Mike White en un clip emitido por HBO Max después del final de la tercera entrega. Y, lo que redondea que el destino sea Francia, cerró: “Siempre hay espacio para más muertes en los hoteles White Lotus”.

Los nuevos posibles destinos en Francia

El sitio estadounidense reveló que el equipo de producción ya habría realizado visitas de scouting a alojamientos emblemáticos como: "Le Lutetia", en Saint-Germain-des-Prés y "Ritz Paris", en la icónica Plaza Vendôme. Ambos alojamientos cuentan con más de un siglo de historia y hospedaron a figuras como Coco Chanel, Picasso y Chaplin.

Reparto para "The White Lotus 4" en construcción

A diferencia de entregas anteriores, el elenco todavía no está definido. Si bien se espera el regreso de personajes recurrentes como Greg (Jon Gries), la renovación actoral en cada ciclo es una de sus señas de identidad.

Se espera una mezcla de actores franceses y estadounidenses, manteniendo el espíritu internacional de la serie. Entre los primeros nombres rumoreados aparece Charlotte Le Bon, la actriz francocanadiense que interpreta a Chloe, una exmodelo, en la tercera temporada de "The White Lotus".

