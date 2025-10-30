30 de octubre de 2025 - 13:45

El thriller erótico con Sydney Sweeney que ya está disponible en Prime Video

La película basada en una historia real de un grupo que emigró a una isla para vivir fuera del sistema, pero terminó envuelto en amoríos y asesinatos.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Prime Video suma a su catálogo una película que combina thriller, tensión sexual y drama basado en hechos reales que protagoniza Sydney Sweeney ("Euphoria"). La historia presenta un experimento social extremo: un grupo de europeos que, huyendo de la guerra y la crisis económica, intenta crear una utopía en un entorno inhóspito.

Se trata de “Edén”, el más reciente trabajo de Ron Howard, director de clásicos como “Apolo 13”, “Una mente maravillosa” y “Willow”. La película recrea el denominado “Caso Galápagos”: la colonización de la isla Floreana, en el archipiélago ecuatorial, por europeos que buscaban alejarse de la vida moderna.

Embed - EDEN Tráiler Español Subtitulado (2025)

Actores de lujo

El reparto sorprende por su talla internacional: Jude Law como Frederich Ritter, Vanessa Kirby en el papel de Doré Strauch, Ana de Armas como la baronesa y Sweeney junto a Daniel Brühl interpretando a una pareja los Wittmer.

La película despliega un tono de thriller erótico, mostrando la tensión sexual entre los personajes, pero también un conflicto moral y social que va más allá de la estética. La historia, que se presenta como una novela de la tarde, combina rivalidades, ambición y secretos en un escenario de lujo natural y aislamiento extremo.

Amor, celos y conflicto en un paraíso inhóspito

En la historia real que inspira Edén, todo comienza con la decisión de Friedrich Ritter, un médico alemán que, ante el avance del fascismo y la crisis económica de fines de los años veinte, decidió abandonar su país. En lugar de emigrar a destinos habituales como Estados Unidos, optó por una alternativa mucho más extrema: junto a su paciente y pareja Doré Strauch, se estableció en 1929 en la isla Floreana.

jude-law-y-vanessa-kirby-como-el-dr-ritter-y-dore-en-eden-2024-de-ron-howard

Tras conocerse la historia de Ritter y Strauch en la isla, en 1932 otra pareja alemana decidió instalarse en el mismo lugar. Heinz y Margret Wittmer se trasladaron junto a su hijo enfermo, confiando en que el clima tropical de la isla utópica favorecería su recuperación.

daniel-bruehl-y-sydney-sweeney-como-la-familia-wittmers-en-eden-2024

Ese mismo año, más tarde, arribó un tercer grupo a la isla. La ostentosa baronesa Antonia Wagner von Wehrborn Bosquet se instaló junto a sus dos amantes, Rudolf Lorenz y Robert Philippson. Según algunos rumores, la baronesa habría estado involucrada en un asesinato en París y buscaba escapar de la justicia. Otros relatos sostienen que estaba casada con un héroe de guerra francés y que su suegra, enemistada con ella, le ofreció dinero para que se marchara del país.

ana-de-armas-como-la-baronesa-eloise-wagner-en-eden-2024

Sin embargo, lo que al principio lucía como un paraíso pronto empezará a transformarse en el infierno cuando las enemistades entre la pequeña población comienzan a florecer. Entre desapariciones y asesinatos, la trama se complejiza hasta llegar a su clímax.

