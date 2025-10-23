23 de octubre de 2025 - 11:04

Prime Video y la emocionante película ganadora del Óscar inspirada en una historia real

Cuenta con la actuación de la reconocida actriz británica Claire Foy y un guion que mantiene la atención durante sus 104 minutos.

La película que está en Prime Video ganadora al Oscar.

La película que está en Prime Video ganadora al Oscar.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La nueva película de Prime Video sobre una familia que debe escapar de un incendio forestal.

Una familia lucha por sobrevivir en una película de suspenso extremo: dura 80 minutos y llegó a Prime Video

Por Redacción Espectáculos
Llega a Prime Video la tercera y última entrega del romance juvenil más exitoso de la plataforma.

Llega a Prime Video el final de una exitosa trilogía romántica juvenil

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Women Talking” (“Ellas hablan”) de 2022. Está Dirigida por Sarah Polley y basada en la novela homónima de Miriam Toews. El filme, que dura 104 minutos, está inspirado en un hecho real ocurrido en una comunidad menonita.

La historia detrás de “Women Talking”: un diálogo de resistencia

Con una puesta en escena austera y casi teatral, Polley convierte una historia dolorosa en un ejercicio de dignidad, pensamiento colectivo y esperanza. Lo que podría haber sido un relato oscuro se transforma en una conversación valiente, donde cada palabra tiene peso y cada silencio, significado.

Aunque gran parte de la acción ocurre en un granero, la tensión es constante. Las protagonistas debaten sobre la fe, la culpa, la libertad y el perdón, en un guion que convierte la palabra en un acto de resistencia política y emocional.

Embed - Ellas hablan Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] WOMEN TALKING Trailer (2022) SUBTITULADO

El reparto de reúne a Rooney Mara de “La chica del dragón tatuado”; Claire Foy, quien interpretó la versión joven de la Reina Isabel II en “The Crown”; y lo completan Jessie Buckley, Judith Ivey, Frances McDormand y Ben Whishaw. Este grupo de mujeres entregan interpretaciones contenidas pero profundamente conmovedoras. Cada personaje encarna una forma distinta de resistencia, desde la ira y la duda hasta la compasión o la fe, y juntas construyen un retrato colectivo.

Visualmente, Polley opta por una paleta desaturada, casi sin color, que refleja el estado emocional de las protagonistas: atrapadas entre el pasado y un futuro incierto. La luz que se filtra por las rendijas del granero actúa como símbolo de esperanza.

Ganadora al Óscar

“Women Talking” se consagró ganadora de de dos Oscar a Mejor Guion Adaptado. El drama drama sobre abuso de poder y religión, demuestra que la única barrera que no puede ser borrada es la del diálogo y la organización colectiva.

Sarah Polley con el Óscar a Mejor Guion.
Sarah Polley con el Oscar a Mejor Guion.

Sarah Polley con el Oscar a Mejor Guion.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hijo de Charly García tiene 47 años y ha adoptado un perfil bajo.

A qué se dedica Migue, el único hijo de Charly García: hace casi 10 años que tiene no apariciones en público

Por Agustín Zamora
El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

Por Redacción Espectáculos
implante lioplegable: la operacion a la que se sometio marley para mejorar su calidad de vida

"Implante lioplegable": la operación a la que se sometió Marley para mejorar su calidad de vida

Por Redacción Espectáculos
Disney rechazó una nueva película de Star Wars

Disney canceló un spin-off de un personaje de "Star Wars" y los fans estallaron en reclamos

Por Redacción Espectáculos