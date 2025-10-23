Prime Video y la emocionante película ganadora del Óscar inspirada en una historia real

Prime Video presenta una de las películas más poderosas y aclamadas de los últimos años. Basada en una novela, el filme que ganó un Oscar está inspirado en un grupo de mujeres que sufren abusos sistemáticos y deben tomar una decisión: escapar y empezar de nuevo o luchar.
Se trata de “Women Talking” (“Ellas hablan”) de 2022. Está Dirigida por Sarah Polley y basada en la novela homónima de Miriam Toews. El filme, que dura 104 minutos, está inspirado en un hecho real ocurrido en una comunidad menonita.
La historia detrás de “Women Talking”: un diálogo de resistencia
Con una puesta en escena austera y casi teatral, Polley convierte una historia dolorosa en un ejercicio de dignidad, pensamiento colectivo y esperanza. Lo que podría haber sido un relato oscuro se transforma en una conversación valiente, donde cada palabra tiene peso y cada silencio, significado.
Aunque gran parte de la acción ocurre en un granero, la tensión es constante. Las protagonistas debaten sobre la fe, la culpa, la libertad y el perdón, en un guion que convierte la palabra en un acto de resistencia política y emocional.
El reparto de reúne a Rooney Mara de “La chica del dragón tatuado”; Claire Foy, quien interpretó la versión joven de la Reina Isabel II en “The Crown”; y lo completan Jessie Buckley, Judith Ivey, Frances McDormand y Ben Whishaw. Este grupo de mujeres entregan interpretaciones contenidas pero profundamente conmovedoras. Cada personaje encarna una forma distinta de resistencia, desde la ira y la duda hasta la compasión o la fe, y juntas construyen un retrato colectivo.
Visualmente, Polley opta por una paleta desaturada, casi sin color, que refleja el estado emocional de las protagonistas: atrapadas entre el pasado y un futuro incierto. La luz que se filtra por las rendijas del granero actúa como símbolo de esperanza.
Ganadora al Óscar
“Women Talking” se consagró ganadora de de dos Oscar a Mejor Guion Adaptado. El drama drama sobre abuso de poder y religión, demuestra que la única barrera que no puede ser borrada es la del diálogo y la organización colectiva.
Sarah Polley con el Óscar a Mejor Guion.
