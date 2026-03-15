El hechizo de Chappell Roan y el regreso de Paulo Londra: lo mejor del día 2 en Lollapalooza

La segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 transformó el Hipódromo de San Isidro en un epicentro de diversidad musical y puestas en escena impactantes. Desde el pop teatral de Chappell Roan hasta el regreso triunfal de Paulo Londra, el festival consolidó su capacidad para reunir a distintas generaciones bajo un mismo cielo.
La actividad comenzó temprano con Tobika, quien a las 13:45 inauguró el Samsung Stage fusionando ritmos urbanos con raíces folclóricas ante los primeros grupos de jóvenes que llegaron al predio. Poco después, la venezolana Joaquina presentó su álbum íntimo bajo una estética de colores primarios, mientras en el escenario alternativo Marttein desplegaba una performance experimental que ya lo posiciona como una figura innovadora de la escena local.
Paulo Londra y el regreso del hijo pródigo cordobés
Uno de los momentos más esperados fue la vuelta de Paulo Londra al festival tras siete años de ausencia. El cordobés apareció desde lo alto de un cubo gigante y recorrió sus éxitos iniciales como "Tal vez" y "Plan A" ante una marea de fans que corearon cada estrofa. La euforia alcanzó su punto máximo cuando invitó a María Becerra para interpretar "Ramen para dos", consolidando un bloque de artistas locales que demostraron su vigencia internacional.
El atardecer en San Isidro también tuvo espacio para la emoción profunda de la mano de Lewis Capaldi. El escocés, que regresó a los escenarios tras una pausa necesaria por su síndrome de Tourette, ofreció un set apoyado en la simpleza de su guitarra acústica y baladas potentes como "Someone You Loved" y "Before You Go". Su capacidad para conectar desde la vulnerabilidad contrastó con la energía desbordante de Addison Rae, quien rindió homenaje a la estética de Britney Spears con un show cargado de coreografías y sonidos hyperpop.
Chappell Roan y una puesta en escena de cuento de hadas
La noche cerró su costado más teatral con Chappell Roan, quien transformó el escenario Flow en un universo encantado para desplegar su fantasía pop y estética drag. La artista de Misuri recorrió hits como "Good Luck, Babe!" y se despidió con su himno queer "Pink Pony Club", dejando en claro por qué es considerada uno de los fenómenos más disruptivos del pop actual. Su banda, integrada exclusivamente por mujeres, sostuvo un sonido potente que mezcló el pop con aires de vodevil.
La cuota de tradición y sorpresa la puso Soledad Pastorutti, quien llevó el folclore al corazón del festival. Con más de diez músicos y un grupo de bailarines, la cantante de Arequito puso a bailar a miles de fanáticos antes de invitar a Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! para interpretar juntos "Que nadie sepa mi sufrir".
El éxito de esta segunda fecha también se vio reflejado en el debut de la artista devenida en streamer Ángela Torres, quien brindó un homenaje a su abuela Lolita Torres y a Mercedes Sosa. La artista logró una conexión emocional inmediata con el público al interpretar "La niña de fuego" y "Como la Cigarra", en una tarde donde el sol acompañó cada una de sus interpretaciones melancólicas y sus apuestas electrónicas más modernas.
Cuál será el broche de oro el día domingo
La tercera y última jornada del festival en el Hipódromo de San Isidro propone una convergencia de géneros diseñada para atraer a diversas generaciones de fanáticos. El cierre del evento estará marcado por el regreso de estrellas consagradas y el debut de nuevas referentes globales que consolidan la diversidad del cartel de este año. La expectativa se centra en tres pilares internacionales que cubren el espectro del pop, el rap y el rock alternativo. Entre los artistas que definirán el clima del último día se encuentran:
Sabrina Carpenter: La cantante de "Please, please, please" regresa al país tras su exitoso paso como telonera de Taylor Swift en 2023, reforzando su vínculo con el público local que ya conoce su afición por la yerba mate.
Doechii: Considerada una de las figuras clave del nuevo rap estadounidense, llega impulsada por el éxito masivo de su sencillo "Anxiety" y su reciente álbum Alligator Bites Never Heal.
Deftones: Los exponentes del rock alternativo californiano regresan para reencontrarse con su audiencia más fiel a través de un repaso por los himnos de su extensa trayectoria.
Blood Orange: El proyecto de Devonté Hynes ofrecerá un set experimental de R&B y funk en el Flow Stage a las 17:45.
Men I Trust: El trío canadiense aportará su cuota de dream pop y nostalgia en el escenario Alternative a las 19:45.