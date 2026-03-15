El hechizo de Chappell Roan y el regreso de Paulo Londra: lo mejor del día 2 en Lollapalooza

Chappell Roan desplegó una puesta barroca con un castillo en escena, mientras Paulo Londra invitó a María Becerra para cantar "Ramen para dos" ante miles de fans.

La segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 transformó el Hipódromo de San Isidro en un epicentro de diversidad musical y puestas en escena impactantes. Desde el pop teatral de Chappell Roan hasta el regreso triunfal de Paulo Londra, el festival consolidó su capacidad para reunir a distintas generaciones bajo un mismo cielo.

La actividad comenzó temprano con Tobika, quien a las 13:45 inauguró el Samsung Stage fusionando ritmos urbanos con raíces folclóricas ante los primeros grupos de jóvenes que llegaron al predio. Poco después, la venezolana Joaquina presentó su álbum íntimo bajo una estética de colores primarios, mientras en el escenario alternativo Marttein desplegaba una performance experimental que ya lo posiciona como una figura innovadora de la escena local.

image Lollapalooza Argentina 2026. @dfentertainment y @lollapaloozaar Paulo Londra y el regreso del hijo pródigo cordobés Uno de los momentos más esperados fue la vuelta de Paulo Londra al festival tras siete años de ausencia. El cordobés apareció desde lo alto de un cubo gigante y recorrió sus éxitos iniciales como "Tal vez" y "Plan A" ante una marea de fans que corearon cada estrofa. La euforia alcanzó su punto máximo cuando invitó a María Becerra para interpretar "Ramen para dos", consolidando un bloque de artistas locales que demostraron su vigencia internacional.

image Paulo Londra regresó al festival tras siete años de ausencia e invitó a María Becerra. El atardecer en San Isidro también tuvo espacio para la emoción profunda de la mano de Lewis Capaldi. El escocés, que regresó a los escenarios tras una pausa necesaria por su síndrome de Tourette, ofreció un set apoyado en la simpleza de su guitarra acústica y baladas potentes como "Someone You Loved" y "Before You Go". Su capacidad para conectar desde la vulnerabilidad contrastó con la energía desbordante de Addison Rae, quien rindió homenaje a la estética de Britney Spears con un show cargado de coreografías y sonidos hyperpop.

image Lewis Capaldi. @dfentertainment y @lollapaloozaar image Addison Rae. @dfentertainment y @lollapaloozaar Chappell Roan y una puesta en escena de cuento de hadas La noche cerró su costado más teatral con Chappell Roan, quien transformó el escenario Flow en un universo encantado para desplegar su fantasía pop y estética drag. La artista de Misuri recorrió hits como "Good Luck, Babe!" y se despidió con su himno queer "Pink Pony Club", dejando en claro por qué es considerada uno de los fenómenos más disruptivos del pop actual. Su banda, integrada exclusivamente por mujeres, sostuvo un sonido potente que mezcló el pop con aires de vodevil.