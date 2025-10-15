Una familia lucha por sobrevivir en una película de suspenso extremo: dura 80 minutos y llegó a Prime Video

Una historia inspirada en hechos reales que combina drama y suspenso extremo. Con una duración breve y un ritmo implacable atrapa los 80 minutos de filme.

La nueva película de Prime Video sobre una familia que debe escapar de un incendio forestal.

Entre los múltiples estrenos de Prime Video, una película basada en hechos reales se ganó un lugar destacado por su intensidad y realismo. Esta historia sigue a una familia que intenta escapar de un incendio forestal que impacta por su crudeza visual y su poderosa carga emocional.

Con una duración de apenas 80 minutos, la película “En llamas”, dirigida por Darío Germani, mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin. Lo que empieza como un tranquilo día en familia se transforma rápidamente en una lucha desesperada por sobrevivir en medio de un incendio forestal devastador.

De qué trata la película "En llamas", disponible en Prime Video Inspirada en hechos reales, “En llamas” cuenta la historia de una familia que vive en una zona boscosa, aparentemente alejada del peligro. Pero la calma se rompe cuando un incendio fuera de control arrasa con todo a su paso, forzándolos a huir en cuestión de minutos.

Embed - On Fire | Official Trailer - Exclusively in Theaters El padre, su esposa embarazada y su hijo adolescente deben enfrentarse a una naturaleza desatada mientras el fuego consume el bosque y cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El film combina acción, suspenso y drama humano, con un enfoque realista que transmite la sensación de asfixia, calor y urgencia que viven los protagonistas. La dirección apuesta por planos cerrados y sonidos envolventes que intensifican la tensión en cada escena.