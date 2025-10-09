9 de octubre de 2025 - 13:42

La emotiva película producida por Brad Pitt y ganadora de un Óscar que ya se puede ver en Amazon

En 115 minutos, la producción relata la historia de una familia surcoreana que emigra a Estados Unidos en busca de una nueva oportundiad.

La plataforma de streaming cuenta con “Minari” (2021), una producción de 115 minutos que conquistó al público y a la crítica internacional. Dirigida por Lee Isaac Chung y producida por Pitt, a través de su compañía Plan B Entertainment, se inspira en la infancia del propio cineasta.

“Minari” una película de emociones

Embed - Minari (2021) Tráiler Oficial Subtitulado

Ambientada en la década del 80, narra la historia de los Yi, una familia de inmigrantes surcoreanos que se muda al campo de Arkansas, Estados Unidos, con la esperanza de construir una nueva vida cultivando minari, una planta tradicional coreana que simboliza la resiliencia.

El sueño de prosperar se enfrenta a la dura realidad: el trabajo agotador, las tensiones familiares y el choque cultural con su entorno. Todo cambia con la llegada de Soonja, la abuela de los niños, una figura entrañable que aporta humor, sabiduría y una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa “tener éxito”.

Con actuaciones memorables y una dirección sensible, “Minari” combina el retrato íntimo de una familia con una reflexión universal sobre la identidad, la pertenencia y la esperanza. Su llegada a Prime Video ofrece una nueva oportunidad para descubrir una de las películas más conmovedoras y humanas de los últimos años.

Ganadora de un premio Óscar

Nominada a seis premios Óscar, “Minari” fue una de las grandes revelaciones en la temporada de premios. La película estuvo ternada en categorías destacadas como Mejor Película, Dirección, Actor Protagonista (Steven Yeun), Guion Original y Banda Sonora, consagrándose finalmente con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto para Youn Yuh-jung, quien se convirtió en la primera intérprete surcoreana en ganar la estatuilla.

Youn Yuh-jung y Brad Pitt.

La interpretación de Youn de la abuela Soonja, tan tierna como irreverente, se transformó en uno de los pilares emocionales del film.

