La emotiva película producida por Brad Pitt y ganadora de un Óscar que ya se puede ver en Amazon

En 115 minutos, la producción relata la historia de una familia surcoreana que emigra a Estados Unidos en busca de una nueva oportundiad.

La película de Brad Pitt que ganó un Oscar ya está en Prime Video.

La plataforma de streaming cuenta con “Minari” (2021), una producción de 115 minutos que conquistó al público y a la crítica internacional. Dirigida por Lee Isaac Chung y producida por Pitt, a través de su compañía Plan B Entertainment, se inspira en la infancia del propio cineasta.

“Minari” una película de emociones Embed - Minari (2021) Tráiler Oficial Subtitulado Ambientada en la década del 80, narra la historia de los Yi, una familia de inmigrantes surcoreanos que se muda al campo de Arkansas, Estados Unidos, con la esperanza de construir una nueva vida cultivando minari, una planta tradicional coreana que simboliza la resiliencia.

El sueño de prosperar se enfrenta a la dura realidad: el trabajo agotador, las tensiones familiares y el choque cultural con su entorno. Todo cambia con la llegada de Soonja, la abuela de los niños, una figura entrañable que aporta humor, sabiduría y una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa “tener éxito”.

Con actuaciones memorables y una dirección sensible, “Minari” combina el retrato íntimo de una familia con una reflexión universal sobre la identidad, la pertenencia y la esperanza. Su llegada a Prime Video ofrece una nueva oportunidad para descubrir una de las películas más conmovedoras y humanas de los últimos años.