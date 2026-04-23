"¿Sigue vivo?": quién es la celebridad estadounidense que quiso conquistar a Nicole Neumann en el pasado

Nicole Neumann sorprendió al contar una anécdota inédita de su vida personal durante su debut en vivo un programa de streaming , donde relató un encuentro con el ilusionista David Copperfield en un reconocido boliche de Buenos Aires . La modelo compartió la historia en medio de un contexto marcado por versiones sobre su vida privada, aunque eligió enfocarse en su presente laboral y familiar .

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El episodio, que hasta ahora no había trascendido, ocurrió años atrás en el local Tequila, cuando Neumann salía con amigas y fue interceptada por el artista internacional. La revelación se produjo durante una emisión reciente, donde estuvo acompañada por su hermana y otros integrantes del programa.

El relato generó sorpresa por la figura involucrada y por el tono directo con el que la modelo reconstruyó la situación. Copperfield, considerado uno de los ilusionistas más influyentes de la escena global, se acercó a Neumann con la intención de entablar contacto personal.

“A mí me encaró David Copperfield en Tequila. Yo estaba pasando con mis amigas”, recordó. Luego detalló el intercambio: “Pasé y me frenó y me empezó a decir ‘¿querés dejarme tu teléfono? Me encantaría conocerte . Quizás podés ser parte del show’”.

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Un encuentro inesperado

Según explicó, el acercamiento fue directo y ocurrió mientras ella circulaba dentro del boliche. A pesar del reconocimiento que tenía el mago, la modelo decidió no avanzar con la propuesta. “Le dije ‘no, bueno’. Era groso. Era mega”, señaló, marcando la relevancia de la figura, pero también su falta de interés personal.

El episodio muestra un costado poco conocido de su trayectoria, ya que no suele vincularse su historia con figuras internacionales de ese nivel dentro del mundo del espectáculo.

Contexto personal y exposición mediática

La anécdota salió a la luz en un momento donde su vida personal vuelve a estar en el centro de la escena. En paralelo, circulan versiones sobre una posible crisis con su pareja, el piloto Manu Urcera, aunque la modelo no hizo referencia directa a ese tema durante la emisión.

En cambio, eligió compartir recuerdos y experiencias pasadas dentro de este nuevo formato digital, donde se muestra con mayor apertura frente al público. Su participación en streaming marca una etapa de diversificación profesional, mientras sostiene su rol como figura mediática.

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La figura de Copperfield

David Copperfield es una de las referencias históricas de la magia contemporánea, con una carrera internacional consolidada y espectáculos que marcaron época. A lo largo de los años, su vida personal también generó interés mediático, especialmente por sus vínculos con modelos reconocidas.

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Uno de los casos más conocidos fue su relación con Claudia Schiffer, iniciada en la década del noventa durante un show en Berlín. El vínculo se extendió por varios años y se convirtió en uno de los romances más comentados del ambiente.