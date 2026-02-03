3 de febrero de 2026 - 23:03

No se guardó nada: Nicole Neumann reaccionó los looks más impactantes de los Premios Grammy

El análisis de la modelo surgió días después de la gala y se centró en figuras como Heidi Klum, Bad Bunny y Chappell Roan.

Nicole Neumann
Por Redacción Espectáculos

Nicole Neumann evaluó los atuendos más comentados de la alfombra roja de los Premios Grammy tras seguir la ceremonia desde sus redes sociales. La modelo repasó los estilismos de celebridades internacionales y compartió su opinión sobre las propuestas que generaron mayor repercusión.

Leé además

Nicole Neumann y Pampita siempre fueron rivales, pero posaron juntas para Gente una vez

Otra vez juntas: las imágenes del inesperado reencuentro entre Pampita y Nicole Neumann

Por Redacción Espectáculos
nicole neumann defendio a los carpinchos de nordelta: la insolita pelea con sus vecinos

Nicole Neumann defendió a los carpinchos de Nordelta: la insólita pelea con sus vecinos

Por Redacción Espectáculos

El análisis de Nicole Neumann en los Premios Grammy

La presencia de celebridades en la premiación volvió a instalar la alfombra roja como un espacio clave para marcar tendencias globales. Las elecciones de vestuario no solo acompañaron la ceremonia musical, sino que también impulsaron debates en redes sociales y medios especializados. En ese contexto, Neumann revisó los outfits más virales y aportó su mirada desde la experiencia en el mundo del modelaje y la moda. Su análisis combinó elogios, cuestionamientos y observaciones técnicas sobre cada propuesta estilística.

Uno de los looks que más llamó su atención fue el de Heidi Klum. La modelo alemana impactó con un vestido de vinilo nude, de terminación brillante y silueta ajustada que resaltó la figura. Neumann destacó la elección y expresó admiración por la presencia de Klum en la alfombra roja. “Diosa”, afirmó al describir el estilismo.

Sin embargo, también planteó una inquietud sobre la practicidad del diseño y sumó una reflexión que generó repercusión entre sus seguidores. Con tono humorístico, dejó abierta la duda sobre si la modelo logró sentarse durante la ceremonia con un vestido tan rígido y ceñido.

La reacción al outfit de Bad Bunny

El recorrido continuó con Bad Bunny, quien optó por una estética más clásica. El artista se presentó con un tuxedo negro de corte minimalista que se diferenció de otras propuestas más extravagantes. Neumann valoró la sobriedad del look y resaltó su elegancia. “Me encantó”, señaló sobre la elección del cantante.

Bad Bunny orgullo latino con "Debí Tirar Más Fotos"
Nicole Neumann elogi&oacute; el outfit de Bad Bunny.&nbsp;

Nicole Neumann elogió el outfit de Bad Bunny.

El análisis concluyó con la evaluación del outfit de Chappell Roan, una de las artistas que generó mayor debate en la ceremonia. La cantante utilizó un vestido confeccionado en gasa de chifón rojo translúcido que caía desde anillos ubicados en el torso. La elección provocó reacciones diversas en redes sociales y Neumann manifestó una postura crítica. “Un montón”, definió al referirse al estilismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fabián Cubero enojado con Nicole Neumann por sus hijas.

Nicole Neumann fulminó a Cubero por no poder estar presente en el cumpleaños de su hija: "Una vez en la vida"

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones.

Wanda Nara respondió a Mauro Icardi y reveló detalles de su intensa disputa judicial y económica

Por Redacción Espectáculos
el cruce menos esperado: marixa balli destrozo a luis caputo luego de sus criticas a la industria textil

El cruce menos esperado: Marixa Balli destrozó a Luis Caputo luego de sus críticas a la industria textil

Por Redacción Espectáculos
Egg en el spin-off de Game Of Thrones.

Alerta spoilers: el personaje clave de Game of Thrones que podría regresar en El Caballero de los Siete Reinos

Por Redacción Espectáculos