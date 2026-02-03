3 de febrero de 2026 - 21:13

El cruce menos esperado: Marixa Balli destrozó a Luis Caputo luego de sus críticas a la industria textil

La empresaria detalló las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener sus negocios en el país.

Marixa Balli en un mal moment
Por Redacción Espectáculos

La crítica de Marixa Balli a Luis Caputo

Durante su participación en televisión, Balli sostuvo: “Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”. También marcó la diferencia entre quienes tienen posibilidades de viajar y quienes deben comprar en el mercado local. “Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto”, afirmó.

La empresaria aseguró que su postura no responde a una mirada política sino a su experiencia como trabajadora del sector. “Lo digo con buena onda, eh. Soy apartidaria. ¡Basta, no me jodan más!”, expresó. Además, defendió la labor de quienes forman parte de la industria textil y apuntó al impacto de la carga impositiva.

“Lo que pasa es que vos tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA, y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal”, señaló. También reclamó medidas que contemplen la situación de las pymes: “Colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarios, con las mini pymes, porque este país se sostiene con los trabajadores”.

Los cuestionamientos al cierre de su empresa

Durante la entrevista, Balli también respondió a cuestionamientos que recibió tras el cierre de su marca y defendió el origen de su trayectoria comercial. “Tenés la gente que te critica y que dice ‘vendés zapatos truchos’. Las fábricas son muy pocas en Argentina y casi todas trabajan para muchísimas marcas y hasta algunas muy importantes. La mano de obra y la calidad es la misma y puede modificar si alguien quiere un cuero”, explicó. Además, rechazó los prejuicios sobre su paso por ferias populares. “La Salada es un lugar que ayuda a muchísima gente y a muchas familias para que puedan sostener su vida, sus hijos, van, compran cositas y las revenden”, afirmó.

Marixa Balli recibió una propuesta para ser precandidata a jefa de gobierno porteño.
La empresaria también detalló que el aumento constante en los costos de insumos importados fue uno de los factores decisivos para abandonar el negocio. “Suben y suben los insumos que son importados. Digo, pero cómo puede ser si el dólar está relativamente estable y no hay inflación. ¿Por qué me subís? Te responden: ‘No, porque mañana puede subir’. Llega un momento... Yo soy una mujer que lo hace todo sola. Estoy cansada. Tengo derecho a cansarme, a agotarme veintipico de años”, expresó.

