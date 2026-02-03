Alerta spoilers: el personaje clave de Game of Thrones que podría regresar en El Caballero de los Siete Reinos

El universo de Game of Thrones se expande con A Knight of the Seven Kingdoms , y el nombre de Aemon Targaryen resuena con más fuerza que nunca. Antes de ser el sabio anciano del Muro, este príncipe vivió una juventud marcada por el deber y la renuncia al poder. Su aparición promete revelar los secretos de su familia.

Aemon Targaryen es el tercer hijo del rey Maekar I y Lady Dyanna Dayne . Aunque los fans de Game of Thrones lo recuerdan como el anciano y ciego maestre del Castillo Negro, su historia en A Knight of the Seven Kingdoms lo sitúa en una etapa crucial de su vida: su formación en la Ciudadela.

La presencia de Aemon en la nueva serie no es casual. Él es el hermano mayor de "Egg", el niño que protagoniza las aventuras junto a Ser Duncan el Alto y que eventualmente se convertirá en el rey Aegon V . Fue el propio Aemon quien bautizó a su hermano menor con ese apodo antes de que este se convirtiera en escudero.

Este vínculo es lo que le da un peso emocional enorme a la trama. En sus últimos momentos de vida en la serie original, un Aemon delirante susurra el nombre de "Egg", recordando un pasado que solo él conservaba en su memoria. La nueva serie permite a los espectadores ver esa relación desde sus inicios, mostrando a los Targaryen como una familia compleja con afectos reales.

Aemon fue enviado a la Ciudadela de Antigua alrededor de los nueve o diez años por decisión de su abuelo, el rey Daeron II . El monarca sentía que tener demasiados herederos potenciales era peligroso para la estabilidad del reino , por lo que decidió "sacar de la jugada" a los hijos menores. A pesar de las objeciones de su padre Maekar , Aemon cumplió con su deber y forjó su cadena de maestre a los diecinueve años.

A lo largo de su vida, Aemon demostró ser un hombre de principios inquebrantables. Tras la muerte de su padre, se le ofreció el Trono de Hierro de forma secreta en el año del Gran Consejo. Sin embargo, fiel a sus votos, rechazó la corona y pidió que se le entregara a su hermano menor, Egg.

image

Para evitar que facciones políticas lo usaran como una herramienta para derrocar a su hermano, tomó una decisión definitiva: unirse a la Guardia de la Noche. Viajó al Muro en barco, escoltado por el propio Ser Duncan, marcando el inicio de su largo servicio en el Castillo Negro.

Un legado de sabiduría para el futuro de Poniente

La aparición de una versión joven de Aemon en la serie ayuda a establecer una coherencia histórica entre ambas producciones. Su figura representa el sacrificio personal en favor de la estabilidad del reino, un contraste necesario en una dinastía a veces marcada por la locura y la ambición.

image

Para el lector de hoy, conocer a este Aemon joven es entender la génesis del consejo que años más tarde le daría a Jon Snow: "Mata al niño y que nazca el hombre". Su vida heroica, aunque silenciosa y lejos de los tronos, es lo que finalmente conecta los hilos del pasado con los eventos que definieron el destino de la saga.