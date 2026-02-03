Con 12 episodios: el K-drama de amor moderno que arrasa en Netflix y responde una pregunta trascendental

Con 8 episodios: la serie romántica de piratas que es furor en Netflix y tiene a un actor de "Gossip Girl"

“¿Cómo se traduce este amor ?” es una miniserie surcoreana que pone el foco en las relaciones modernas y en los límites del lenguaje cuando entran en juego los sentimientos. Protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung, la ficción propone una pregunta central: ¿qué pasa cuando el amor necesita algo más que palabras para existir?

La serie fue escrita por las reconocidas hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, responsables de varios éxitos del género , y dirigida por Yoo Young-eun. La música original está a cargo de Ma Ju-hee, de Studio MaumCº, con experiencia en producciones como Hospital Playlist y Prison Playbook.

La trama gira en torno a Joo Ho-jin, un intérprete políglota que trabaja recorriendo el mundo y traduciendo conversaciones de alto perfil. Su rutina cambia por completo cuando es contratado para acompañar a Cha Mu-hee, una reconocida actriz coreana que participa en un reality show de citas internacionales.

El programa enfrenta a Mu-hee con Hiro Kurosawa, una estrella japonesa, y Ho-jin debe traducir cada diálogo, gesto y emoción frente a las cámaras. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo profesional se vuelve personal cuando el intérprete empieza a involucrarse emocionalmente , en un contexto atravesado por diferencias culturales, idiomas y expectativas afectivas.

La serie explora si el amor puede abrirse paso cuando el lenguaje falla. A lo largo de la historia, los personajes viajan por distintos países mientras intentan comprenderse, no solo a través de las palabras, sino también desde la empatía y la experiencia compartida.

Cuántos capítulos tiene "¿Cómo se traduce este amor?" y dónde se filmó

La primera temporada está compuesta por 12 episodios. El rodaje se realizó entre junio de 2024 y febrero de 2025, con locaciones en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia, lo que refuerza el carácter global de la historia y aporta variedad visual a la narrativa.