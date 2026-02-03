3 de febrero de 2026 - 14:33

Con 12 episodios: el K-drama de amor moderno que arrasa en Netflix y responde una pregunta trascendental

La ficción propone un interrogante central: ¿qué pasa cuando el amor necesita algo más que palabras para existir?

La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo.&nbsp;

La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix suma una nueva producción de Stranger Things, con los personajes originales pero animados. 

Spin-off animado de "Stranger Things": cómo es y cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie romántica de piratas que lidera en Netflix

Con 8 episodios: la serie romántica de piratas que es furor en Netflix y tiene a un actor de "Gossip Girl"

Por Redacción Espectáculos

“¿Cómo se traduce este amor?” es una miniserie surcoreana que pone el foco en las relaciones modernas y en los límites del lenguaje cuando entran en juego los sentimientos. Protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung, la ficción propone una pregunta central: ¿qué pasa cuando el amor necesita algo más que palabras para existir?

La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo.
La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo.

La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo.

La serie fue escrita por las reconocidas hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, responsables de varios éxitos del género, y dirigida por Yoo Young-eun. La música original está a cargo de Ma Ju-hee, de Studio MaumCº, con experiencia en producciones como Hospital Playlist y Prison Playbook.

De qué trata la serie romántica que conquista Netflix

La trama gira en torno a Joo Ho-jin, un intérprete políglota que trabaja recorriendo el mundo y traduciendo conversaciones de alto perfil. Su rutina cambia por completo cuando es contratado para acompañar a Cha Mu-hee, una reconocida actriz coreana que participa en un reality show de citas internacionales.

Embed - ¿Cómo se traduce este amor? | Tráiler oficial | Netflix

El programa enfrenta a Mu-hee con Hiro Kurosawa, una estrella japonesa, y Ho-jin debe traducir cada diálogo, gesto y emoción frente a las cámaras. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo profesional se vuelve personal cuando el intérprete empieza a involucrarse emocionalmente, en un contexto atravesado por diferencias culturales, idiomas y expectativas afectivas.

La serie explora si el amor puede abrirse paso cuando el lenguaje falla. A lo largo de la historia, los personajes viajan por distintos países mientras intentan comprenderse, no solo a través de las palabras, sino también desde la empatía y la experiencia compartida.

Cuántos capítulos tiene "¿Cómo se traduce este amor?" y dónde se filmó

La primera temporada está compuesta por 12 episodios. El rodaje se realizó entre junio de 2024 y febrero de 2025, con locaciones en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia, lo que refuerza el carácter global de la historia y aporta variedad visual a la narrativa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lauchhammer: Muerte en Lusacia

Con 6 capítulos en Netflix: la serie alemana que es más oscura que "Dark" y que no podrás olvidar

Por Marianela Panelo
La serie de juegos mortales que canceló Netflix.

Netflix canceló una popular serie sobre juegos mortales tras 3 temporadas

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix basada en el universo de La Casa de Papel.

Netflix presentó el tráiler de la nueva serie de 8 capítulos sobre un personaje de "La Casa de Papel"

Por Redacción Espectáculos
Seguí la vida de esta escritora en crisis a través de sus 4 temporadas en Netflix.

Con 4 temporadas y 30 capítulos cortos en Netflix: la serie subida de tono que es ideal para maratonear

Por Redacción Espectáculos