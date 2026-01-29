29 de enero de 2026 - 12:51

Netflix canceló una popular serie sobre juegos mortales tras 3 temporadas

La producción asiática tuvo un buen arranque en sus primeros episodios, pero en la última entrega no logró los números deseados.

La serie de juegos mortales que canceló Netflix.

Netflix confirmó que “Alice in Borderland", una de sus series de ciencia ficción más reconocidas, no continuará más allá de su tercera temporada. La cancelación resulta llamativa porque el final de la última temporada dejaba abiertas algunas puertas narrativas, especialmente con la insinuación de que los juegos podrían trasladarse a Estados Unidos.

Ese guiño había alimentado durante meses los rumores sobre una continuación, pero finalmente la compañía optó por poner punto final al proyecto.

El desempeño de la tercera temporada, que se mantuvo durante cinco semanas en el top 10 global de series de habla no inglesa, no fue suficiente para justificar nuevas inversiones. Tampoco alcanzó el hecho de que el manga original cuente con un spin-off, “Alice on Border Road”, centrado en nuevos personajes y escenarios.

A esto se suma que el director Shinsuke Sato ya había dado señales de haber cerrado esta etapa creativa. Actualmente se encuentra enfocado en otros proyectos de gran escala, como la quinta película live action de Kingdom y la adaptación cinematográfica de My Hero Academia.

De qué trata la serie

Las dos primeras temporadas adaptaron el manga homónimo de Haro Aso y seguían a Ryohei Arisu, un joven de Tokio que, junto a sus amigos, es transportado a una versión desierta de la ciudad. Allí, los participantes deben superar juegos mortales para conseguir cartas de la baraja francesa, única forma de seguir con vida.

Embed - Alice in Borderland: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

La propuesta combinaba tensión constante, desafíos psicológicos y una investigación paralela sobre el origen de los juegos y la naturaleza de ese mundo alternativo, convirtiéndola en una de las ficciones japonesas más impactantes del catálogo de Netflix.

La tercera temporada, en cambio, presentó un arco completamente original. En ella se exploraba el regreso de Arisu a Borderland tras haber sobrevivido por primera vez, con el objetivo de cerrar definitivamente el ciclo y liberar al resto de los jugadores.

