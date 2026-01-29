Netflix prepara una película sobre la dictadura con Peter Lanzani al estilo de "Argentina 1985"

Después de llevar al cine uno de los capítulos judiciales más decisivos de la historia nacional con "Argentina 1985" , Santiago Mitre anunció su regreso a la última dictadura cívico-militar con un nuevo proyecto. La película, producida por Netflix , narra una historia real protagonizada por Peter Lanzani y Verónica Llinás.

MrBeast ironizó sobre lo que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar el Taipei 101: "Le hubiese dado más"

La película reconstruye un episodio real ocurrido en los primeros años del terrorismo de Estado. Aborda la historia de un represor que logró infiltrarse en los grupos de familiares de personas desaparecidas que comenzaban a organizarse para exigir respuestas.

Según explicó Mitre, la película no busca abarcar toda una época, sino sumergirse en un momento específico y observarlo desde la experiencia de personas comunes enfrentadas a una situación límite. “Es una historia que se mete en lo cotidiano , en cómo la violencia se infiltra sin anunciarse, hasta que ya es demasiado tarde”, señaló el director.

El realizador definió el proyecto como “un thriller basado en hechos reales”, donde lo perturbador no está en lo extraordinario, sino en la normalidad con la que se ejecuta la traición. En ese sentido, destacó que la película expone “la traición más íntima y, al mismo tiempo, la resistencia más poderosa”.

De acuerdo al comunicado oficial de Netflix, la trama sigue a un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas que logra ganarse la confianza de los familiares de detenidos-desaparecidos para espiarlos desde adentro. El caso remite a uno de los episodios más oscuros de la dictadura, cuando miembros del aparato represivo se infiltraron en organismos de derechos humanos.

En la historia argentina, ese rol fue encarnado por Alfredo Astiz, integrante de la Armada Argentina y miembro del grupo de tareas de la ESMA. Astiz se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo en sus inicios y participó en el secuestro y asesinato de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, entre otras víctimas. Actualmente, cumple condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Los roles de Peter Lanzani y Verónica Llinás

Peter Lanzani adelantó que interpretará al represor infiltrado y reconoció la complejidad del personaje. “Aceptar este papel es aceptar una incomodidad constante. No se trata de caricaturizar el mal, sino de entender los mecanismos reales de manipulación y traición”, explicó.

Los protagonistas Los protagonistas gentileza

El actor remarcó que el desafío está en no suavizar ni exagerar la figura del represor y asumió el peso ético de contar una historia atravesada por el dolor y la memoria colectiva.

Por su parte, Verónica Llinás señaló que protagonizar el film implica “una responsabilidad enorme” y aseguró que se aproxima a su personaje desde una perspectiva humana. “Me interesa su lucidez, su determinación y la manera en que transforma el dolor en acción. Es una historia de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas”, afirmó.