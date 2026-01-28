28 de enero de 2026 - 11:30

Con 8 capítulos en Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que es furor

La producción está basada en una novela juvenil y cuenta la historia de un romance prohibido entre dos patinadores.

La nueva serie romántica juvenil de Netflix.

La nueva serie romántica juvenil de Netflix. 

“Bailando sobre hielo” es una serie que combina drama romántico y alto rendimiento deportivo. Es la adaptación de una novela contemporánea publicada en 2022, a nivel internacional se la conoce como “Finding Her Edge” y propone una mirada íntima sobre el precio de perseguir la excelencia cuando los sentimientos empiezan a desordenar todos los planes.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama sigue a “una ex patinadora artística que regresa a la pista con una nueva pareja, mientras intenta dejar atrás a su excompañero y primer amor”.

De qué trata "Bailando sobre hielo" en Netflix

La historia gira en torno a Adriana Russo, una patinadora de 17 años interpretada por Madelyn Keys, que carga sobre sus hombros mucho más que la presión de ganar. Su familia fue durante años una referencia dentro del patinaje artístico y la pista que lleva su apellido simboliza un legado que hoy está en riesgo.

La crisis económica que atraviesa el centro de entrenamiento, producto de malas decisiones financieras y un estilo de vida excesivo, pone a Adriana frente a una disyuntiva: competir solo por pasión o hacerlo para salvar la historia familiar. En ese contexto aparece Brayden Elliott (Cale Ambrozic), su nuevo compañero de patinaje, con quien establece una relación inicialmente profesional y distante.

Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix

La urgencia por conseguir patrocinadores los lleva a tomar una decisión extrema: fingir un romance fuera del hielo para atraer atención mediática y asegurar el futuro de la pista Russo. Lo que comienza como una estrategia calculada pronto se vuelve emocionalmente insostenible.

El equilibrio se rompe por completo con el regreso de Freddie O’Connell (Olly Atkins), antiguo compañero deportivo y primer amor de Adriana. Su aparición reactiva sentimientos no resueltos y convierte la competencia deportiva en un conflicto profundamente personal.

Una serie que mezcla literatura deporte y romance

La serie de netflix basada en una novela e historia de los Juegos Olímpicos.
La serie de netflix basada en una novela e historia de los Juegos Olímpicos.

La serie de netflix basada en una novela e historia de los Juegos Olímpicos.

Bailando sobre hielo está basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, quien reconoció dos grandes influencias para la historia. Por un lado, el fenómeno mediático de Tessa Virtue y Scott Moir durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, y por otro, una reinterpretación moderna de "Persuasión", la novela de Jane Austen centrada en los amores postergados y las segundas oportunidades.

