Los estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video que llegan en febrero y te dejarán sorprendido

Febrero arranca cargado de novedades en las principales plataformas de streaming , con estrenos muy esperados , series originales, cine, documentales y animé. Netflix , HBO Max , Disney+ y Prime Video renuevan sus catálogos con propuestas en este mes para toda la familia.

Netflix estrena documental sobre el secuestro y abuso de Elizabeth Smart que impacta al mundo

Es la serie furor en el mundo, tiene solo 6 capítulos y HBO Max confirmó la fecha de estreno en Argentina

A continuación, un repaso ordenado por plataforma, con foco en los títulos más destacados y un listado completo del resto de lanzamientos.

Entre las novedades más esperadas se encuentra “Salvador”, que se estrena el 6 de febrero. La serie sigue a un conductor de ambulancias que descubre que su hija forma parte de un grupo violento de ultras. Tras una tragedia, inicia una búsqueda personal para entender cómo llegó a ese entorno radical.

También regresa “El abogado del Lincoln”, con su temporada 4 el 5 de febrero . Mickey Haller vuelve a enfrentarse a casos complejos y dilemas personales en uno de los dramas legales más vistos de la plataforma.

Otro regreso clave es “El agente nocturno”, cuya tercera temporada arriba el 19 de febrero, con nuevas amenazas y el retorno de Peter Sutherland.

Embed - Baki-Dou: El camino del guerrero | Avance oficial | Netflix

En el terreno del animé, Netflix suma “Baki-Dou: El samurái invencible”, disponible desde el 26 de febrero, con el enfrentamiento entre Baki y el legendario Musashi Miyamoto como eje central.

Todos los estrenos de Netflix en febrero

Brillantina y oro: Danza sobre hielo – 1 de febrero

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche – 3 de febrero

La investigación sobre Lucy Letby (Documental) – 4 de febrero

¿Es una tarta? Edición San Valentín – 4 de febrero

Las leonas – 5 de febrero

Unfamiliar – 5 de febrero

¡Uf! ¿Solo amigos? – 6 de febrero

La reina del ajedrez (Documental) – 6 de febrero

Misterios Animales – 9 de febrero

Motorvalley – 10 de febrero

Ahí estoy yo – 10 de febrero

Aviso general: Hermandad – 11 de febrero

Niebla del invierno – 11 de febrero

El amor es ciego (Love is Blind) – 11 de febrero

Niños de plomo – 11 de febrero

El investigador con millones de seguidores – 12 de febrero

Cómo llegar al cielo desde Belfast – 12 de febrero

El museo de la inocencia – 13 de febrero

El arte de Sarah – 13 de febrero

El tour universitario con Joe – 13 de febrero

Reality Check Inside: America’s Next Top Model – 16 de febrero

Soy Gordon Ramsay – 18 de febrero

El vínculo sueco – 19 de febrero

Cortafuego – 20 de febrero

Pavana – 20 de febrero

La ley de Las Vegas – 20 de febrero

Todo por un pato – 26 de febrero

HBO Max: drama, series semanales y contenido de autor

Uno de los lanzamientos más comentados es “Neighbors”, que se estrena el 15 de febrero. La serie presenta conflictos vecinales reales en Estados Unidos, con historias absurdas, escandalosas y dramáticas bajo un enfoque verité.

Embed - Neighbors | Official Trailer | HBO

Ese mismo día llega la segunda y última temporada de “Cómo agua para el chocolate”, con Salma Hayek, con episodios semanales. La historia retoma el recorrido de Tita en un México atravesado por la violencia, los secretos familiares y el amor prohibido.

El 20 de febrero regresa “Last Week Tonight con John Oliver” con su temporada 13, manteniendo su mirada satírica sobre la política y la actualidad global.

Embed - Portobello | Official Teaser | HBO Max

En clave dramática, el 19 de febrero se estrena “Portobello”, la primera serie original italiana de HBO, centrada en el caso real del presentador Enzo Tortora.

Todos los estrenos de HBO Max en febrero

Asesinato en Glitterball City (Documental) – 19 de febrero

Los chicos van a Júpiter – 6 de febrero

Muerte de invierno – 20 de febrero

Disney+: clásicos, Marvel y comedia

Entre los lanzamientos más fuertes del mes sobresale la segunda temporada de "Paradise", el 23 de febrero, un thriller que vuelve a instalarse en una aparente calma provincial que se rompe tras un asesinato que sacude a toda la comunidad. A medida que avanza la investigación, salen a la luz secretos cada vez más perturbadores, profundizando el clima de tensión que caracterizó a la primera entrega.

Embed - Paradise | Tráiler doblado | Disney+

Febrero también marca el regreso de una comedia emblemática: "Scrubs", el 26 de febrero, regresa con nuevos episodios, apostando otra vez por el humor ácido y la mirada humana sobre el sistema de salud. A eso se suma un especial inédito de "El show de los Muppets", que promete nostalgia, música y el humor clásico que convirtió a sus personajes en íconos de la cultura pop.

Embed - Coming in 2026 | Disney+ UK

Todos los estrenos de Disney+ en febrero

El show de los Muppets – 4 de febrero

Ella McCay – 5 de febrero

The Artful Dodger (temporada 2) – 10 de febrero

Paradise (temporada 2) – 23 de febrero

Scrubs (temporada 10) – 26 de febrero

Prime Video: estreno de cine y regresos policiales

Uno de los lanzamientos fuertes es “El engaño”, 25 de febrero, una película de aventuras con espíritu pirata protagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, que mezcla acción, traiciones y alta mar.

Embed - El Engaño - Tráiler Oficial I Prime Video

En series, el gran regreso es “Cross”, que estrena su temporada 2 el 11 de febrero, retomando los casos del detective Alex Cross. Además, el 6 de febrero llega “Padre no hay más que uno: La serie”, con humor familiar y situaciones cotidianas.

Embed - Cross Season 2 - Official Trailer | Prime Video

Películas de Prime Video en febrero