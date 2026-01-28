28 de enero de 2026 - 10:51

Los estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video que llegan en febrero y te dejarán sorprendido

Películas, series y documentales arriban a las plataformas de streaming cargadas de drama y regresos con nuevas temporadas.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Febrero arranca cargado de novedades en las principales plataformas de streaming, con estrenos muy esperados, series originales, cine, documentales y animé. Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video renuevan sus catálogos con propuestas en este mes para toda la familia.

Por Redacción Espectáculos
A continuación, un repaso ordenado por plataforma, con foco en los títulos más destacados y un listado completo del resto de lanzamientos.

Netflix: regresos fuertes, anime y nuevas apuestas originales

Entre las novedades más esperadas se encuentra “Salvador”, que se estrena el 6 de febrero. La serie sigue a un conductor de ambulancias que descubre que su hija forma parte de un grupo violento de ultras. Tras una tragedia, inicia una búsqueda personal para entender cómo llegó a ese entorno radical.

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España

También regresa “El abogado del Lincoln”, con su temporada 4 el 5 de febrero. Mickey Haller vuelve a enfrentarse a casos complejos y dilemas personales en uno de los dramas legales más vistos de la plataforma.

Otro regreso clave es “El agente nocturno”, cuya tercera temporada arriba el 19 de febrero, con nuevas amenazas y el retorno de Peter Sutherland.

Embed - Baki-Dou: El camino del guerrero | Avance oficial | Netflix

En el terreno del animé, Netflix suma “Baki-Dou: El samurái invencible”, disponible desde el 26 de febrero, con el enfrentamiento entre Baki y el legendario Musashi Miyamoto como eje central.

Todos los estrenos de Netflix en febrero

  • Brillantina y oro: Danza sobre hielo – 1 de febrero
  • Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche – 3 de febrero
  • La investigación sobre Lucy Letby (Documental) – 4 de febrero
  • ¿Es una tarta? Edición San Valentín – 4 de febrero
  • Las leonas – 5 de febrero
  • Unfamiliar – 5 de febrero
  • ¡Uf! ¿Solo amigos? – 6 de febrero
  • La reina del ajedrez (Documental) – 6 de febrero
  • Misterios Animales – 9 de febrero
  • Motorvalley – 10 de febrero
  • Ahí estoy yo – 10 de febrero
  • Aviso general: Hermandad – 11 de febrero
  • Niebla del invierno – 11 de febrero
  • El amor es ciego (Love is Blind) – 11 de febrero
  • Niños de plomo – 11 de febrero
  • El investigador con millones de seguidores – 12 de febrero
  • Cómo llegar al cielo desde Belfast – 12 de febrero
  • El museo de la inocencia – 13 de febrero
  • El arte de Sarah – 13 de febrero
  • El tour universitario con Joe – 13 de febrero
  • Reality Check Inside: America’s Next Top Model – 16 de febrero
  • Soy Gordon Ramsay – 18 de febrero
  • El vínculo sueco – 19 de febrero
  • Cortafuego – 20 de febrero
  • Pavana – 20 de febrero
  • La ley de Las Vegas – 20 de febrero
  • Todo por un pato – 26 de febrero

HBO Max: drama, series semanales y contenido de autor

Uno de los lanzamientos más comentados es “Neighbors”, que se estrena el 15 de febrero. La serie presenta conflictos vecinales reales en Estados Unidos, con historias absurdas, escandalosas y dramáticas bajo un enfoque verité.

Embed - Neighbors | Official Trailer | HBO

Ese mismo día llega la segunda y última temporada de “Cómo agua para el chocolate”, con Salma Hayek, con episodios semanales. La historia retoma el recorrido de Tita en un México atravesado por la violencia, los secretos familiares y el amor prohibido.

El 20 de febrero regresa “Last Week Tonight con John Oliver” con su temporada 13, manteniendo su mirada satírica sobre la política y la actualidad global.

Embed - Portobello | Official Teaser | HBO Max

En clave dramática, el 19 de febrero se estrena “Portobello”, la primera serie original italiana de HBO, centrada en el caso real del presentador Enzo Tortora.

Todos los estrenos de HBO Max en febrero

  • Asesinato en Glitterball City (Documental) – 19 de febrero
  • Los chicos van a Júpiter – 6 de febrero
  • Muerte de invierno – 20 de febrero

Disney+: clásicos, Marvel y comedia

Entre los lanzamientos más fuertes del mes sobresale la segunda temporada de "Paradise", el 23 de febrero, un thriller que vuelve a instalarse en una aparente calma provincial que se rompe tras un asesinato que sacude a toda la comunidad. A medida que avanza la investigación, salen a la luz secretos cada vez más perturbadores, profundizando el clima de tensión que caracterizó a la primera entrega.

Embed - Paradise | Tráiler doblado | Disney+

Febrero también marca el regreso de una comedia emblemática: "Scrubs", el 26 de febrero, regresa con nuevos episodios, apostando otra vez por el humor ácido y la mirada humana sobre el sistema de salud. A eso se suma un especial inédito de "El show de los Muppets", que promete nostalgia, música y el humor clásico que convirtió a sus personajes en íconos de la cultura pop.

Embed - Coming in 2026 | Disney+ UK

Todos los estrenos de Disney+ en febrero

  • El show de los Muppets – 4 de febrero

  • Ella McCay – 5 de febrero

  • The Artful Dodger (temporada 2) – 10 de febrero

  • Paradise (temporada 2) – 23 de febrero

  • Scrubs (temporada 10) – 26 de febrero

Prime Video: estreno de cine y regresos policiales

Uno de los lanzamientos fuertes es “El engaño”, 25 de febrero, una película de aventuras con espíritu pirata protagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, que mezcla acción, traiciones y alta mar.

Embed - El Engaño - Tráiler Oficial I Prime Video

En series, el gran regreso es “Cross”, que estrena su temporada 2 el 11 de febrero, retomando los casos del detective Alex Cross. Además, el 6 de febrero llega “Padre no hay más que uno: La serie”, con humor familiar y situaciones cotidianas.

Embed - Cross Season 2 - Official Trailer | Prime Video

Películas de Prime Video en febrero

  • La meta es el amor – 4 de febrero
  • Finding Harmony: A King’s Vision (Documental) – 6 de febrero
  • Love Me, Love Me – 13 de febrero
  • El engaño – 25 de febrero
  • Paul McCartney: Man on the Run (Documental) – 27 de febrero
  • Padre no hay más que uno: La serie – 6 de febrero
  • Cross – Temporada 2 – 11 de febrero
