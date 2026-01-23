Con Salma Hayek, HBO Max confirmó la fecha de estreno de la última temporada de "Como agua para chocolate"

Basada en una icónica novela de Laura Esquivel, la producción sobre los mandatos impuestos a las mujeres.

HBO Max anuncia la fecha de estreno de la temporada final de la serie producia por Salma Hayek

HBO Max presentó el tráiler oficial y la fecha de estreno de la temporada final de “Como agua para chocolate”, la serie basada en la icónica novela de Laura Esquivel y que tiene como productora ejecutiva a la mexicana Salma Hayek.

Tras el fuerte impacto de su primera entrega, la producción se prepara para cerrar su historia con nuevos episodios cargados de emoción, pasión y realismo mágico.

La historia narra la vida de Tita De la Garza, la hija menor de una familia, cuya vida está marcada por una tradición. Este mandato le impide casarse para cuidar a su madre, Mamá Elena; pero todo cambia cuando conoce al amor.

"Como agua para chocolate" en HBO Max. "Como agua para chocolate" en HBO Max. gentileza La nueva y última temporada de la serie Luego de posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel internacional, “Como agua para chocolate” regresa para profundizar en los conflictos del amor prohibido, las tradiciones familiares y la búsqueda del deseo y la libertad.

El tráiler anticipa una etapa marcada por decisiones difíciles, pasiones que resurgen y destinos enfrentados, acompañados por la emblemática canción “Cucurrucucú Paloma”, interpretada por Gaby Moreno, parte central del soundtrack.