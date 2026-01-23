23 de enero de 2026 - 12:35

Con Salma Hayek, HBO Max confirmó la fecha de estreno de la última temporada de "Como agua para chocolate"

Basada en una icónica novela de Laura Esquivel, la producción sobre los mandatos impuestos a las mujeres.

HBO Max anuncia la fecha de estreno de la temporada final de la serie producia por Salma Hayek

HBO Max anuncia la fecha de estreno de la temporada final de la serie producia por Salma Hayek

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

HBO Max presentó el tráiler oficial y la fecha de estreno de la temporada final de “Como agua para chocolate”, la serie basada en la icónica novela de Laura Esquivel y que tiene como productora ejecutiva a la mexicana Salma Hayek.

Leé además

En qué plataformas y dónde ver las películas nominadas al Oscar.

En qué plataformas de streaming se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2026

Por Redacción Espectáculos
El nuevo documental de HBO Max sobre una icónica banda de rock.

HBO Max suma un documental que revive a una de las bandas de rock más influyentes de la historia

Por Redacción Espectáculos

La historia narra la vida de Tita De la Garza, la hija menor de una familia, cuya vida está marcada por una tradición. Este mandato le impide casarse para cuidar a su madre, Mamá Elena; pero todo cambia cuando conoce al amor.

"Como agua para chocolate" en HBO Max.

"Como agua para chocolate" en HBO Max.

La nueva y última temporada de la serie

Luego de posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel internacional, “Como agua para chocolate” regresa para profundizar en los conflictos del amor prohibido, las tradiciones familiares y la búsqueda del deseo y la libertad.

El tráiler anticipa una etapa marcada por decisiones difíciles, pasiones que resurgen y destinos enfrentados, acompañados por la emblemática canción “Cucurrucucú Paloma”, interpretada por Gaby Moreno, parte central del soundtrack.

La nueva temporada retoma la historia pocos días después del final anterior. Tita, atravesada por la pérdida y el encierro, encuentra en el Dr. Brown la posibilidad de una vida distinta, basada en la calma y la ternura.

Sin embargo, el regreso de Pedro vuelve a encender una pasión que desafía las normas familiares y sociales, en un México atravesado por tensiones y cambios históricos.

Embed - Como Agua Para Chocolate - Temporada Final | Tráiler Oficial | HBO Max

El elenco principal está integrado por Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angelini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné, quienes dan vida a una trama coral atravesada por vínculos intensos y conflictos profundos.

Fecha de estreno

La primera temporada ya se encuentra disponible completa en HBO Max, mientras que la temporada final se estrenará el 15 de febrero, con un episodio nuevo por semana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max.

Dura una hora y media y está en HBO Max: la inquietante película de terror que protagoniza Sydney Sweeney

Por Redacción Espectáculos
Confirmaron la fecha de estreno de la tercera temporada de Euphoria.

Tráiler de Euphoria 3 revela fecha de estreno en HBO Max, qué pasó con los personajes y un posible final

Por Redacción Espectáculos
La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

Por Redacción Espectáculos
El live action de dragones que llegó a Netflix.

Hoy en Netflix: el live action familiar con dragones que es furor en la plataforma

Por Redacción Espectáculos