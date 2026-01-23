Con Salma Hayek, HBO Max confirmó la fecha de estreno de la última temporada de "Como agua para chocolate"

HBO Max presentó el tráiler oficial y la fecha de estreno de la temporada final de “Como agua para chocolate”, la serie basada en la icónica novela de Laura Esquivel y que tiene como productora ejecutiva a la mexicana Salma Hayek.
Basada en una icónica novela de Laura Esquivel, la producción sobre los mandatos impuestos a las mujeres.
Tras el fuerte impacto de su primera entrega, la producción se prepara para cerrar su historia con nuevos episodios cargados de emoción, pasión y realismo mágico.
La historia narra la vida de Tita De la Garza, la hija menor de una familia, cuya vida está marcada por una tradición. Este mandato le impide casarse para cuidar a su madre, Mamá Elena; pero todo cambia cuando conoce al amor.
Luego de posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel internacional, “Como agua para chocolate” regresa para profundizar en los conflictos del amor prohibido, las tradiciones familiares y la búsqueda del deseo y la libertad.
El tráiler anticipa una etapa marcada por decisiones difíciles, pasiones que resurgen y destinos enfrentados, acompañados por la emblemática canción “Cucurrucucú Paloma”, interpretada por Gaby Moreno, parte central del soundtrack.
La nueva temporada retoma la historia pocos días después del final anterior. Tita, atravesada por la pérdida y el encierro, encuentra en el Dr. Brown la posibilidad de una vida distinta, basada en la calma y la ternura.
Sin embargo, el regreso de Pedro vuelve a encender una pasión que desafía las normas familiares y sociales, en un México atravesado por tensiones y cambios históricos.
El elenco principal está integrado por Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angelini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné, quienes dan vida a una trama coral atravesada por vínculos intensos y conflictos profundos.
La primera temporada ya se encuentra disponible completa en HBO Max, mientras que la temporada final se estrenará el 15 de febrero, con un episodio nuevo por semana.