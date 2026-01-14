La serie sobre relaciones tóxicas que llegó a Disney+ con su tercera temporada

Los ocho episodios se liberarán una vez por semana hasta febrero. La producción está basada en un best seller de Carola Lovering

Disney+ estrena una nueva temporada de la serie con la pareja más tóxica del streaming.

Las historias de amor idealizadas están cada vez más lejos del público, en cambio, son los romances intensos, con giros y toxicidad a otros niveles los que cautivan, quizás por oposición a lo que se desea. Llegó a Disney+ la tercera temporada de una serie marcada por la manipulación, la dependencia emocional y el desgaste psicológico.

Se trata de “Tell Me Lies", el thriller romántico basado en la novela de Carola Lovering, que ya tiene disponible su tercera temporada. La serie retoma el conflictivo ida y vuelta entre Lucy y Stephen, una relación atravesada por el control, las mentiras y la ambigüedad emocional.

El poster de anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de "Tell me lies". El poster de anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de "Tell me lies". gentileza La serie vuelve a contar con Grace Van Patten y Jackson White como protagonistas, acompañados por Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena y Branden Cook, entre otros.

De qué se trata "Tell me lies", la serie de Disney+ La trama sigue la relación entre Lucy Albright y Stephen DeMarco, quienes se conocen en la universidad en un momento clave de sus vidas. Lo que comienza como un romance intenso se transforma en una conexión marcada por el desequilibrio de poder, los secretos y decisiones aparentemente pequeñas que terminan teniendo consecuencias devastadoras.

Embed - Tell Me Lies Season 3 | Official Trailer | Disney+ UK “Tell Me Lies” no busca romantizar el conflicto, sino mostrar cómo una relación tóxica puede moldear identidades, arrastrar a terceros y dejar huellas difíciles de borrar. Aporta una tensión que recae en un interrogante constante: cuánto están dispuestos a tolerar las mentiras del otro y estirar sus límites para seguir juntos