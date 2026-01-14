14 de enero de 2026 - 13:08

La serie sobre relaciones tóxicas que llegó a Disney+ con su tercera temporada

Los ocho episodios se liberarán una vez por semana hasta febrero. La producción está basada en un best seller de Carola Lovering

Disney+ estrena una nueva temporada de la serie con la pareja más tóxica del streaming.

Disney+ estrena una nueva temporada de la serie con la pareja más tóxica del streaming.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Fecha y plataforma de estreno de  Homo Argentum la película de Guillermo Francella.

Falta muy poco: cuándo se estrena "Homo Argentum" de Guillermo Francella en Disney+

Por Redacción Espectáculos
los simpson hace un homenaje a su doblaje latino: cuando se podra ver la temporada 37 en disney+

"Los Simpson" hace un homenaje a su doblaje latino: cuándo se podrá ver la temporada 37 en Disney+

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Tell Me Lies", el thriller romántico basado en la novela de Carola Lovering, que ya tiene disponible su tercera temporada. La serie retoma el conflictivo ida y vuelta entre Lucy y Stephen, una relación atravesada por el control, las mentiras y la ambigüedad emocional.

El poster de anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de "Tell me lies".
El poster de anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de

El poster de anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de "Tell me lies".

La serie vuelve a contar con Grace Van Patten y Jackson White como protagonistas, acompañados por Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena y Branden Cook, entre otros.

De qué se trata "Tell me lies", la serie de Disney+

La trama sigue la relación entre Lucy Albright y Stephen DeMarco, quienes se conocen en la universidad en un momento clave de sus vidas. Lo que comienza como un romance intenso se transforma en una conexión marcada por el desequilibrio de poder, los secretos y decisiones aparentemente pequeñas que terminan teniendo consecuencias devastadoras.

Embed - Tell Me Lies Season 3 | Official Trailer | Disney+ UK

“Tell Me Lies” no busca romantizar el conflicto, sino mostrar cómo una relación tóxica puede moldear identidades, arrastrar a terceros y dejar huellas difíciles de borrar. Aporta una tensión que recae en un interrogante constante: cuánto están dispuestos a tolerar las mentiras del otro y estirar sus límites para seguir juntos

Cuántos capítulos tiene la temporada 3 y cómo se estrenan

La tercera temporada cuenta con 8 episodios; el primero y el segundo se estrenaron este martes 13 de enero. Los capítulos no se liberan todos juntos, sino de manera escalonada hasta finales de febrero.

Calendario de estreno de Tell Me Lies:

  • Episodios 1 y 2: martes 13 de enero de 2026
  • Episodio 3: martes 20 de enero de 2026
  • Episodio 4: martes 27 de enero de 2026
  • Episodio 5: martes 3 de febrero de 2026
  • Episodio 6: martes 10 de febrero de 2026
  • Episodio 7: martes 17 de febrero de 2026
  • Episodio 8 (final): martes 24 de febrero de 2026
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marvel presentó a su nuevo superhéroe que se verá en Disney+

Marvel presentó a su nuevo superhéroe y ya tiene fecha de estreno su disruptiva serie

Por Redacción Espectáculos
se le ocurre cada cosa: graciela alfano revelo como es mauricio macri en la cama y lo lleno de halagos

"Se le ocurre cada cosa": Graciela Alfano reveló cómo es Mauricio Macri en la cama y lo llenó de halagos

Por Redacción Espectáculos
Netflix abrió un casting de extras para grabaciones en La Plata. (Imagen ilustrativa IA)

Netflix graba una nueva miniserie en Argentina y busca extras: cómo participar del casting

Por Redacción Espectáculos
Mauricio Macri busca olvidar la separación de Juliana Awada

La firme decisión que tomó Mauricio Macri para olvidar el conflicto con Juliana Awada

Por Agustín Zamora