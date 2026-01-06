Marvel presentó a su nuevo superhéroe y ya tiene fecha de estreno su disruptiva serie

El estreno de un tráiler exclusivo adelantó que la serie contará con ocho episodios y se podrá ver en Disney+.

Marvel presentó a su nuevo superhéroe que se verá en Disney+

Wonder Man el nuevo superhéroe de Marvel. Wonder Man el nuevo superhéroe de Marvel. gentileza Se trata de “Wonder Man”, una comedia de superhéroes protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley. Contará con un total de ocho episodios y gira en torno a Simon Williams, un personaje clásico de los cómics creado por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby.

En esta nueva versión, Williams es un actor que intenta abrirse camino en Hollywood mientras busca protagonizar el remake de una película de superhéroes. Para lograrlo, se alía con Trevor Slattery, el actor que alguna vez se hizo pasar por el Mandarín, retomado nuevamente por Ben Kingsley.

Wonder Man el nuevo superhéroe de Marvel. Wonder Man el nuevo superhéroe de Marvel. gentileza El tráiler de "Wonder Man", el nuevo superhéroe de Marvel en Disney+ El tráiler adelanta que Simon posee habilidades extraordinarias como fuerza, velocidad, resistencia, reflejos y agilidad mejoradas, aunque decide ocultar sus poderes para encajar en una industria que le da la espalda a quienes son diferentes. Ese conflicto lo llevará a vivir entre dos mundos: el del espectáculo y el de la acción heroica, mientras asume su identidad como Wonder Man.

Embed - Wonder Man | Tráiler Subtitulado Desde Marvel adelantaron que la serie combinará acción, drama y humor, con una estética cuidada y un tono fresco que busca renovar la experiencia del espectador en la pantalla chica. Las primeras imágenes promocionales refuerzan esa intención y posicionan a la producción como una de las apuestas más fuertes del estudio para el próximo año.