La misteriosa película de Marvel que Disney canceló: era una continuación directa a "Vengadores 5"

La eliminación del filme del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue anunciado por el CEO de Disney, Bob Iger. El empresario adelantó que la compañía planea “disminuir el volumen” de producciones del mundo de los superhéroes, limitándose a “dos o, como máximo, tres películas al año”.

Así, el calendario quedó reducido a los estrenos: “Vengadores 5” el 18 de diciembre de 2026 y “Vengadores 6”, el 17 de diciembre de 2027 (Estados Unidos). Según trascendió, esta última marcará además el reinicio oficial del UCM.

La eliminada originalmente iba a ser la primera de la Fase 7, es decir, la que inauguraría una nueva era después de "Secret Wars".

Pero con el retraso de los dos filmes principales —”Doomsday” pasó de mayo de 2025 a diciembre de 2026, y “Secret Wars” de noviembre de 2025 a diciembre de 2027—, Marvel habría decidido postergar indefinidamente el proyecto, que podría reaparecer más adelante bajo otro título o contexto.

Es decir, la película de Marvel planteada para el 23 de julio de 2027 fue eliminada y quedará esa fecha para otra producción bajo la marca Disney, "Los Simpson 2".

Entre los proyectos en desarrollo figuran “Black Panther 3”, dirigida por Ryan Coogler y con Denzel Washington en el elenco; una nueva película de los “X-Men” a cargo de Jake Schreier; y el turbulento regreso de “Blade”, que continúa con cambios de guion y dirección.

Spider-Man, en pleno rodaje

Por ahora, el único rodaje confirmado es el de “Spider-Man: Brand New Day”, cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton . El estreno está previsto para el 31 de julio de 2026.

De cara a 2028, Marvel mantiene cuatro fechas reservadas para los meses de febrero, mayo, noviembre y diciembre. Aunque por el momento no revelaron qué títulos ocuparán esos espacios.