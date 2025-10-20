20 de octubre de 2025 - 10:31

La misteriosa película de Marvel que Disney canceló: era una continuación directa a "Vengadores 5"

Con varias producciones en tentativa, corren riesgo "Spider-Man", los "X-Men" y "Black Panther". ¿Cuál será la eliminada?

Disney canceló una película de Marvel que iba a salir en 2026.

Disney canceló una película de Marvel que iba a salir en 2026.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Marvel

Regresa la serie más esperada de un superhéroe de Marvel y no falta nada para el estreno

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de terror que llega a HBO Max.

El nuevo fenómeno del terror que llega a HBO Max tras arrasar en cines: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos

La eliminación del filme del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue anunciado por el CEO de Disney, Bob Iger. El empresario adelantó que la compañía planea “disminuir el volumen” de producciones del mundo de los superhéroes, limitándose a “dos o, como máximo, tres películas al año”.

Así, el calendario quedó reducido a los estrenos: “Vengadores 5” el 18 de diciembre de 2026 y “Vengadores 6”, el 17 de diciembre de 2027 (Estados Unidos). Según trascendió, esta última marcará además el reinicio oficial del UCM.

¿Cuál es la película eliminada de Marvel?

La eliminada originalmente iba a ser la primera de la Fase 7, es decir, la que inauguraría una nueva era después de "Secret Wars".

Pero con el retraso de los dos filmes principales —”Doomsday” pasó de mayo de 2025 a diciembre de 2026, y “Secret Wars” de noviembre de 2025 a diciembre de 2027—, Marvel habría decidido postergar indefinidamente el proyecto, que podría reaparecer más adelante bajo otro título o contexto.

Es decir, la película de Marvel planteada para el 23 de julio de 2027 fue eliminada y quedará esa fecha para otra producción bajo la marca Disney, "Los Simpson 2".

Black Panther 3
Black Panther 3

Black Panther 3

Entre los proyectos en desarrollo figuran “Black Panther 3”, dirigida por Ryan Coogler y con Denzel Washington en el elenco; una nueva película de los “X-Men” a cargo de Jake Schreier; y el turbulento regreso de “Blade”, que continúa con cambios de guion y dirección.

Spider-Man, en pleno rodaje

Por ahora, el único rodaje confirmado es el de “Spider-Man: Brand New Day”, cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton . El estreno está previsto para el 31 de julio de 2026.

De cara a 2028, Marvel mantiene cuatro fechas reservadas para los meses de febrero, mayo, noviembre y diciembre. Aunque por el momento no revelaron qué títulos ocuparán esos espacios.

YXHJMISLGBCOXODDGE7IB64KXI

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un participante de MasterChef Celebrity presentó la renuncia.

MasterChef Celebrity ya tuvo su primera renuncia ¿habrá reemplazo?

Por Redacción Espectáculos
camila: el amor tiene quien le cante

Camila: el amor tiene quien le cante

Por Ariel Búmbalo
Dos escenarios fueron el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Festival Montaña: Todos los detalles y artistas en una primera edición que fue un éxito

Por Carina Bruzzone
El festival más grande arranca el próximo fin de semana

Así se vivió el Festival Montaña: música, energía y miles de fans que llenaron de color su primera edición

Por Celeste Laciar