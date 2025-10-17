Regresa la serie más esperada de un superhéroe de Marvel y no falta nada para el estreno

Después de meses de rumores, Marvel Studios confirmó la fecha de regreso de uno de sus héroes más aclamados . La nueva producción de Disney + promete una historia cargada de acción, intriga y grandes reencuentros.

La historia real detrás de "Nadie nos vio partir", la serie éxito de Netflix con 5 capítulos

Telefe dejó afuera a Wanda Nara de la conducción de un programa de cocina y hay reemplazo

“Daredevil: Born Again” llega con su segunda temporada (quinta en general, contando las tres de Netflix) y el anuncio reavivó la emoción de los fans, que esperaban ver nuevamente a Charlie Cox en el papel del vigilante de Hell’s Kitchen . Estará acompañado por Vincent D’Onofrio como Kingpin, Krysten Ritter (Jessica Jones) y Wilson Bethel (Bullseye).

La segunda temporada arranca con Kingpin imponiendo la ley marcial en Nueva York , mientras Daredevil lidera desde las sombras una resistencia clandestina. Según el director Aaron Moorhead, se trata de “una historia de resistencia y redención”, mientras que la productora Sana Amanat adelantó que será una entrega “con acción sin respiro y un tono más oscuro y urbano”.

Para el elenco, la experiencia promete intensidad: Krysten Ritter la definió como “cruda” y Ayelet Zurer (Vanessa) la describió como “más emocionante y loca”. Además, Charlie Cox confirmó que la temporada incluirá flashbacks al 2015, un guiño que despertará la nostalgia de los fanáticos de la serie original.

Embed - Daredevil: Born Again Season 2 | Trailer | Disney+ | Marvel Comics

Una de las sorpresas es la posible participación de Mike Colter (Luke Cage) y Finn Jones (Danny Rand), lo que abriría la puerta a una esperada reunión de “The Defenders” .

"The Defenders" “The Defenders”. gentileza

Lo que viene para el héroe de Hell’s Kitchen

Aunque Marvel mantiene el secreto sobre una posible tercera temporada, ya trascendió que Jesse Wigutow liderará el equipo de guionistas, lo que sugiere que el universo del personaje seguirá expandiéndose.

Entre viejos enemigos, alianzas inesperadas y un tono más oscuro, el regreso del Diablo de Hell’s Kitchen promete ser uno de los más esperados del año.

Cuándo se estrena la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en Disney+

“Daredevil: Born Again” llegará a Disney+ el 4 de marzo de 2026 con ocho episodios.