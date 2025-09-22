La foto filtrada de "Avengers: Doomsday" que revela cómo se verán los X-Men y otros héroes

Una reciente filtración de la esperada película “Avengers: Doomsday” (2026) causó furor entre los fanáticos del Universo de Marvel Comics. Por un "error" del equipo de producción mostraron, por primera vez, una imagen con los looks de los héroes y villanos que formarán parte de esta esperada película.

Gi Ponci Mua, maquilladora de Marvel, compartió una imagen en redes sociales donde accidentalmente -o no- reveló los trajes, diseños y looks de los héroes y villanos que formarán parte de la película más esperada de Marvel, el regreso de los Vengadores y la aparición de los X-Men.

Ponci Mua compartió en sus redes sociales una foto de una bolsa promocional entregada al finalizar la filmación, que incluye ilustraciones de los personajes principales. Aunque no se trata de un tráiler oficial, este material ofrece el primer vistazo confirmado a los diseños que lucirán en pantalla.

La imagen confirma oficialmente la presencia de los X-Men , con sus trajes clásicos de los cómics y lejos del cuero negro de las películas de los 2000.

Incluye a Cíclope (James Marsden) con su vestimenta azul y amarilla; Mystique (Rebecca Romijn) con cabellera roja y vestimenta blanca; Bestia (Kelsey Grammer) y Profesor X (Patrick Stewart), así como Gambito (Channing Tatum) y Nightcrawler (Alan Cumming).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MCUFilmNews/status/1969830401645645949&partner=&hide_thread=false First look at James Marsden's Cyclops comic accurate suit in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/sqikUprIWa — MCU Film News (@MCUFilmNews) September 21, 2025

Los 4 Fantásticos también están entre el equipo de héroes con los trajes de la nueva entrega, estrenada este año. Reed Richards, Mr. Fantastic (Pedro Pascal); Sue Storm, Mujer Invisible (Vanessa Kirby); Johnny Storm, Antorcha Humana (Joseph Quinn); y Ben Grimm La Mole (Ebon Moss-Bachrach).

Sin embargo, el más esperado es el villano que marca el gran regreso de uno de los actores más importantes del UCM pero en un rol opuesto: Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

En su iconografía aparece con armadura plateada, capa verde y máscara, un diseño fiel al de los cómics, confirmando su papel como el gran antagonista de la película.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Robert Downey Jr. como Doctor Doom. gentileza

Otros héroes de Marvel y un personaje desconocido

La bolsa promocional también incluye a Thor (Chris Hemsworth), en su mejor momento y con el cabello corto, Namor (Tenoch Huerta) con traje negro estilo cómic, Loki (Tom Hiddleston), Ant-Man (Paul Rudd), M’Baku (Winston Duke) y Bucky Barnes (Sebastian Stan).

La gran incógnita es una misteriosa niña vestida de azul y blanco, con pelo rizado corto rubio. Los fans estiman que, por su traje, podría ser Valeria Richards la hija del Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, la hermana menor de Franklin Richards, el pequeño bebé que protegen en “Los 4 fantásticos: primeros pasos".

Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"

La película se verá en los cines el 18 de diciembre de 2026.

La secuela, titulada "Avengers: Secret Wars", llegará un año después en la misma época.