22 de septiembre de 2025 - 10:47

La foto filtrada de "Avengers: Doomsday" que revela cómo se verán los X-Men y otros héroes

Una integrante del equipo de filmación subió una foto en redes sociales y mostró todos los looks. Además, hay un personaje nuevo y los fans armaron sus propias teorías.

Cíclope, el líder de los X-Men, con su traje clásico azul y amarillo

Cíclope, el líder de los X-Men, con su traje clásico azul y amarillo

Foto:

Disney / Marvel
Foto filtrada de Avengers: Doomsday

Foto filtrada de "Avengers: Doomsday"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una reciente filtración de la esperada película “Avengers: Doomsday” (2026) causó furor entre los fanáticos del Universo de Marvel Comics. Por un "error" del equipo de producción mostraron, por primera vez, una imagen con los looks de los héroes y villanos que formarán parte de esta esperada película.

Leé además

Franklin Richards, el bebé de Sue Storm y Reed Richards.

Quién es Franklin Richards, el bebé de "Los 4 Fantásticos" y por qué cambia Marvel para siempre

Por Astrid Moreno Dione
Thunderbolts* del universo de Marvel arriba en Disney+

Thunderbolts*: cuándo se estrena la película de Marvel en Disney+

Por Redacción Espectáculos

Gi Ponci Mua, maquilladora de Marvel, compartió una imagen en redes sociales donde accidentalmente -o no- reveló los trajes, diseños y looks de los héroes y villanos que formarán parte de la película más esperada de Marvel, el regreso de los Vengadores y la aparición de los X-Men.

La filtración de Avengers: Doomsday

Ponci Mua compartió en sus redes sociales una foto de una bolsa promocional entregada al finalizar la filmación, que incluye ilustraciones de los personajes principales. Aunque no se trata de un tráiler oficial, este material ofrece el primer vistazo confirmado a los diseños que lucirán en pantalla.

Incluye a Cíclope (James Marsden) con su vestimenta azul y amarilla; Mystique (Rebecca Romijn) con cabellera roja y vestimenta blanca; Bestia (Kelsey Grammer) y Profesor X (Patrick Stewart), así como Gambito (Channing Tatum) y Nightcrawler (Alan Cumming).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MCUFilmNews/status/1969830401645645949&partner=&hide_thread=false

Los 4 Fantásticos también están entre el equipo de héroes con los trajes de la nueva entrega, estrenada este año. Reed Richards, Mr. Fantastic (Pedro Pascal); Sue Storm, Mujer Invisible (Vanessa Kirby); Johnny Storm, Antorcha Humana (Joseph Quinn); y Ben Grimm La Mole (Ebon Moss-Bachrach).

Sin embargo, el más esperado es el villano que marca el gran regreso de uno de los actores más importantes del UCM pero en un rol opuesto: Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

En su iconografía aparece con armadura plateada, capa verde y máscara, un diseño fiel al de los cómics, confirmando su papel como el gran antagonista de la película.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.
Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Otros héroes de Marvel y un personaje desconocido

La bolsa promocional también incluye a Thor (Chris Hemsworth), en su mejor momento y con el cabello corto, Namor (Tenoch Huerta) con traje negro estilo cómic, Loki (Tom Hiddleston), Ant-Man (Paul Rudd), M’Baku (Winston Duke) y Bucky Barnes (Sebastian Stan).

La gran incógnita es una misteriosa niña vestida de azul y blanco, con pelo rizado corto rubio. Los fans estiman que, por su traje, podría ser Valeria Richards la hija del Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, la hermana menor de Franklin Richards, el pequeño bebé que protegen en “Los 4 fantásticos: primeros pasos".

Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"

La película se verá en los cines el 18 de diciembre de 2026.

La secuela, titulada "Avengers: Secret Wars", llegará un año después en la misma época.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vanessa Kirby, la actriz de Marvel, protagoniza el nuevo thriller que está en el puesto N°1 de Netflix.

Una estrella de Marvel protagoniza el thriller menor a 2 horas que lidera en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos
Vendimia cumple 90 años: qué tendrá la Fiesta 2026 y los requisitos especiales para el guión y la imagen

Vendimia cumple 90 años: qué tendrá la Fiesta 2026 y los requisitos especiales para el guión y la imagen

Por Ignacio de la Rosa
Este reto visual da muestras de aspectos de tu personalidad que no conocías.

Con este reto visual podrás saber si sobresales por ser una persona racional

Por Alejo Zanabria
pampita fue victima de un robo en su casa de barrio parque y sufrio una irreparable perdida

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque y sufrió una irreparable pérdida

Por Redacción Espectáculos