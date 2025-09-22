Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque y sufrió una irreparable pérdida

Delincuentes ingresaron a robar a la casa de la modelo cuando ella no estaba y al regresar al país se lamentó por una enorme pérdida.

Pampita Ardohain atraviesa un duro momento tras haber sido víctima de un robo en su mansión ubicada en Barrio Parque, el exclusivo sector de Palermo donde reside con su familia. El hecho ocurrió mientras la modelo y conductora se encontraba de viaje en el exterior por compromisos laborales.

De acuerdo a la información difundida en Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, los delincuentes ingresaron a la vivienda y se alzaron con un importante botín. Según precisó el periodista Rodrigo Porto, los ladrones sustrajeron dinero en efectivo que estaba guardado en una caja fuerte y distintos objetos de valor.

Pampita se lamentó por el robo de un celular con recuerdos de su hija Apenas arribó al país, Pampita habló con la prensa y expresó su tristeza por lo ocurrido. Más allá de las pérdidas materiales, lo que más lamentó fue el hurto de un celular con recuerdos de su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, que falleció el 8 de septiembre de 2012.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, señaló visiblemente conmovida.

Pampita y su hija, Blanca Respecto a la investigación, Pampita evitó dar detalles aunque dejó en claro su principal pedido: “Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

La modelo también se refirió a un tema que en reiteradas ocasiones planteó públicamente: la exposición de su vivienda en los medios. “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”, sostuvo. Por el momento, Pampita no tiene planes de mudarse. “Pasaron muy pocas horas”, reconoció, en un intento de procesar lo sucedido. Embed - ROBO EN LA CASA DE PAMPITA: SE LLEVARON DINERO Y OBJETOS DE VALOR