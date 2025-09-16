Pampita sorprendió con una confesión sobre el uso de Photoshop en redes sociales: "Un monton"

La modelo confesó que utiliza la herramienta para modificar su imagen. Sucedió durante una nueva emisión de Los 8 Escalones.

Pampita interrumpió el desarrollo de Los 8 Escalones con una confesión inesperada frente a cámaras. La modelo y conductora, que se refirió a su relación con la edición digital de imágenes y luego compartió una experiencia personal con el actor Robert De Niro.

Pampita La confesión de Pampita sobre el uso de Photoshop La conductora relató primero que muchas personas recurren a la edición digital para modificar su apariencia en redes sociales, desde blanquear los dientes hasta afinar rasgos físicos. En ese contexto, confesó que ella misma suele usar edición: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”, admitió. A la vez, diferenció esa práctica del uso de filtros, aclarando que no los aplica porque considera que alteran de manera poco natural la piel: “Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial) Su inesperado encuentro con Robert De Niro El programa tomó otro giro cuando, en medio de la tensión de las preguntas, Pampita decidió contar un episodio que la tuvo como protagonista junto a Robert De Niro. Explicó que lo había esperado durante más de una hora en la puerta de un restaurante para pedirle una foto, pero el actor se negó con amabilidad, argumentando que no estaba en condiciones físicas para aparecer en una imagen pública. “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, relató la modelo.