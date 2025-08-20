Una estrella de Marvel protagoniza el thriller menor a 2 horas que lidera en Netflix Argentina

La película sigue a una mujer que atravesará situaciones límites para salvar a su familia de la indigencia.

Vanessa Kirby, la actriz de Marvel, protagoniza el nuevo thriller que está en el puesto N°1 de Netflix.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Kirby (@vanessa__kirby) “La noche siempre llega”, de 108 minutos de duración, se posicionó como la película más vista de Netflix en el país, con más de 11,3 millones de visualizaciones en su primera semana. Está en el puesto N° 1 en 40 países más. Este thriller de suspenso y drama criminal, dirigido por Benjamin Caron y basado en la novela homónima de Willy Vlautin, capturó rápidamente la atención del público por su entramado de personajes.

¿De qué va la nueva película de Vanessa Kirby? La trama sigue a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que, ante el inminente desalojo de su familia, debe reunir 25 mil dólares en una peligrosa odisea nocturna. Mientras recorre la ciudad, se enfrenta a su pasado y a un entorno cada vez más hostil para asegurar un futuro para ella y su hermano mayor, Kenny.

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix Además de la actuación central de Kirby, el film cuenta con un elenco de reconocidas figuras que complementan la narrativa. Entre ellos se destacan Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Julia Fox, Randall Park, Michael Kelly y Eli Roth, quienes aportan profundidad y matices a los personajes que Lynette encuentra en su travesía nocturna, fortaleciendo la tensión y el dramatismo del thriller.

"La noche siempre llega" destronó al gran éxito del año "La noche siempre llega" logró sacar del primer puesto al gran tanque del año de Netflix: "Las guerreras K-Pop". Aunque haya perdido el primer lugar, la propuesta animada continúa firmemente en la segunda posición del ranking.

Actualmente, "Las guerreras K-Pop" acumula 184,6 millones de visualizaciones y se mantiene como la segunda película más vista en la historia de Netflix. Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix