Quién es el esposo de Vanessa Kirby, la actriz de Los Cuatro Fantásticos

¿Y los videos virales?

Los videos virales que muestran a Kirby y Pascal muy cercanos durante la gira promocional de The Fantastic Four: First Steps reflejan una amistad cercana y actos de apoyo mutuo, no una relación romántica. Vanessa ha explicado que se trata de gestos de “unidad y tranquilidad” frente a la ansiedad escénica de Pascal, mientras que él también comentó que el contacto físico lo ayuda a sobrellevar esos momentos.