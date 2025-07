Marvel está de regreso con "Los 4 fantásticos": lo que hay que saber del estreno de cine más esperado

Las palabras de Mr. Fantastic

Pedro Pascal, que interpreta a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, se une al universo Marvel en el rol de líder del equipo y figura paterna. El actor chileno-estadounidense, cuya carrera dio un giro meteórico con títulos como "Game of Thrones" y "The Last of Us", asegura que el proyecto le permitió explorar un costado más íntimo de su propia biografía.