BTK: por qué ver el documental que lidera en Netflix sobre la hija de un temido asesino serial

Netflix presentó un documental con una historia real que parece salida de una pesadilla: una joven vivía en una familia aparentemente normal hasta que se enteró que convivía con un asesino. El cuadro de terror se completa al descubrir que el criminal es su padre.
Contado desde la mirada de Kerri Rawson, la hija del criminal Dennis Rader, la película-documental “Mi padre, el asesino BTK” indaga en cómo se reconstruye una identidad después de un descubrimiento tan devastador. El relato pone el foco en el trauma, la fe y la búsqueda de sentido frente a una verdad insoportable.
La historia real, más aterradora que la ficción
El documental sigue el testimonio de Kerri, quien intenta comprender cómo su padre logró ocultar su identidad criminal durante más de tres décadas. Inspirado en su libro “A Serial Killer’s Daughter: My Story of Faith, Love and Overcoming” (La hija de un asesino en serie: mi historia de fe, amor y superación) de 2019, el film combina imágenes de archivo, grabaciones policiales e impactantes entrevistas actuales.
Kerri Rawson y su padre Dennis Rader.
A través de su voz, el espectador accede a un relato íntimo y devastador: el de una mujer que descubre que su infancia estuvo marcada por una mentira, y que el hombre que le construyó una casa en un árbol también era un asesino meticuloso que firmaba sus crímenes con las siglas BTK (Bind, Torture, Kill): atar, torturar, matar.
“¿Nos usó para esconderse? ¿Cómo puedo saber quién soy si cada momento de mi vida fue una mentira?”, se pregunta Rawson frente a cámara.
El monstruo detrás del padre ejemplar
Dennis Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991, incluyendo familias enteras como los Otero y mujeres jóvenes como Kathryn Bright y Nancy Fox. Durante años envió cartas a la prensa exigiendo ser llamado BTK, y recién fue capturado en 2005 tras cometer un error al comunicarse por correo electrónico con la policía.
Dennis Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991
Uno de los testimonios más escalofriantes del documental llega cuando Rawson recuerda que su padre le regaló la misma camioneta en la que había ocultado el cuerpo de su última víctima, Dolores Davis. “Pensar que la Sra. Davis había estado en ese vehículo...”, dice con la voz quebrada.