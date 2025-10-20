BTK: por qué ver el documental que lidera en Netflix sobre la hija de un temido asesino serial

Natalia Kohen: quién fue la artista y mecenas mendocina que inspiró una película de Netflix

La nueva película que está en Netflix sobre la mayor operación antiterrorista de España

Contado desde la mirada de Kerri Rawson, la hija del criminal Dennis Rader , la película-documental “Mi padre, el asesino BTK” indaga en cómo se reconstruye una identidad después de un descubrimiento tan devastador. El relato pone el foco en el trauma, la fe y la búsqueda de sentido frente a una verdad insoportable.

El documental sigue el testimonio de Kerri, quien intenta comprender cómo su padre logró ocultar su identidad criminal durante más de tres décadas. Inspirado en su libro “A Serial Killer’s Daughter: My Story of Faith, Love and Overcoming” (La hija de un asesino en serie: mi historia de fe, amor y superación) de 2019, el film combina imágenes de archivo, grabaciones policiales e impactantes entrevistas actuales.

A través de su voz, el espectador accede a un relato íntimo y devastador: el de una mujer que descubre que su infancia estuvo marcada por una mentira, y que el hombre que le construyó una casa en un árbol también era un asesino meticuloso que firmaba sus crímenes con las siglas BTK (Bind, Torture, Kill): atar, torturar, matar.

“¿Nos usó para esconderse? ¿Cómo puedo saber quién soy si cada momento de mi vida fue una mentira?”, se pregunta Rawson frente a cámara.

El monstruo detrás del padre ejemplar

Dennis Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991, incluyendo familias enteras como los Otero y mujeres jóvenes como Kathryn Bright y Nancy Fox. Durante años envió cartas a la prensa exigiendo ser llamado BTK, y recién fue capturado en 2005 tras cometer un error al comunicarse por correo electrónico con la policía.

Dennis Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991 Dennis Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991 gentileza

Uno de los testimonios más escalofriantes del documental llega cuando Rawson recuerda que su padre le regaló la misma camioneta en la que había ocultado el cuerpo de su última víctima, Dolores Davis. “Pensar que la Sra. Davis había estado en ese vehículo...”, dice con la voz quebrada.