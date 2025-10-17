17 de octubre de 2025 - 11:36

La historia real detrás de "Nadie nos vio partir", la serie éxito de Netflix con 5 capítulos

Una madre regresa a su casa y descubre que su esposo y sus dos pequeños ya no están. Está basada en el libro escrito por la hija del matrimonio.

La serie de Netflix basda en una historia real de una familia mexicana.

La serie de Netflix basda en una historia real de una familia mexicana.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Esta serie es una de las más aclamadas de Netflix.

La serie de Netflix que lidera por su trama basada en hechos reales: tiene solo 5 capítulos

Por Agustín Zamora
breve historia de las relaciones entre la argentina y los estados unidos

Breve historia de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos

Por Roberto Azaretto

Protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, "Nadie nos vio partir" se inspira en un caso real de secuestro familiar que marcó a toda una generación. La trama sigue a Valeria, una madre que regresa a su casa y descubre que su esposo y sus dos hijos desaparecieron sin dejar rastro. Pronto, el misterio se transforma en horror: su marido planeó todo para castigarla por desafiar las reglas de una familia poderosa.

Desde su estreno en Netflix, la serie se mantiene entre las más vistas en Argentina y América Latina. En solo cinco episodios, logra un equilibrio entre drama, tensión y denuncia sobre la violencia familiar.

Embed - Nadie nos vio partir | Tráiler oficial | Netflix

La historia real detrás de la serie "Nadie nos vio partir"

La serie está basada en la novela homónima de Tamara Trottner, quien narró su propia infancia atravesada por el control y la manipulación. La autora contó que, cuando tenía solo cinco años, su padre secuestró a ella y a su hermano durante dos años, llevándolos por distintos países mientras su madre los buscaba desesperadamente.

Tamara Trottner junto a su libro "Nadie nos vio partir".
Tamara Trottner junto a su libro

Tamara Trottner junto a su libro "Nadie nos vio partir".

Durante ese tiempo, los niños fueron llevados por varios países —desde Francia hasta Israel— mientras su madre iniciaba una búsqueda incansable con la ayuda de detectives privados. El caso expone lo que hoy se reconoce como violencia vicaria, una forma de maltrato en la que se utiliza a los hijos como medio para infligir daño emocional a la madre.

Con dirección de Gaz Alazraki, "Nadie nos vio partir" combina el suspenso psicológico con una profunda mirada sobre los abusos emocionales dentro del hogar. La autora definió la historia como “una reflexión sobre heridas que tardan toda una vida en cerrar”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película de Disney que intentó reflotar una saga que nadie pidió.

La tercera parte que nadie pidió: Disney cancela una saga tras el fracaso en taquilla

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Netflix sobre un thriller psicológico de origen chileno.

La película chilena que conquista en Netflix: un thriller psicológico entre una empleada y la niña que cuida

Por Redacción Espectáculos
Mendoza rinde homenaje a Francis Drummond, el héroe extranjero que entregó su vida por la causa argentina. Foto: Gentileza 

La trágica historia de Francis Drummond, el yerno del almirante Brown

Por Luciana Sabina
Misteriosa energía. El espacio y el tiempo pasan a una nueva fase denominada agujero blanco, una región teórica del espacio que, según se cree, funciona de forma opuesta a un agujero negro.

La historia de los agujeros blancos

Por Gastón Giribet