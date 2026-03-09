El reflejo de la Fiesta

Siempre sigo El Acto Central de La Fiesta de la Vendimia, aun viviendo lejos hace años, lo veo y lo disfruto.

El de anoche fue hermoso . Es una celebración de carácter único , así reconocida por la ONU. Una tradición mendocina de incalculable valor cultural.

Un desafío para los guionistas, renovarse manteniendo la tradición, ser originales y conservadores.

A veces lo consiguen con gracias, a veces no tanto. Lo de anoche fue muy bueno, me guardo las críticas a los muy pocos cuadros que no me gustaron o a errores que percibí. Es normal.

Pero El Acto Central es solamente un reflejo de la fiesta , no la fiesta.

La auténtica Fiesta de la Vendimia se vive en las hileras, cuando el labriego recoge con sus manos el fruto de Dios y de su esfuerzo, esquivando heladas y granizadas.

La he visto, la he vivido, es uno de mis mejores recuerdos de juventud. En sitio alguno he visto gente trabajando tan contenta como los vendimiadores mendocinos. Y he andado y he trabajado por el Mundo.

Hace mucho que la Fiesta (la real) es duramente castigada por desmanejos y abusos. Pervive gracias a la inquebrantable moral del pueblo mendocino, la que le hizo decir al Gran General que con otro así libertaría al Mundo.

Es hora de que todos, pueblo y Gobierno, rescatemos la Fiesta de las Hileras, que reconozcamos el valor de ese trabajo amoroso y creativo, de mucho sacrificio.

Si no, El Acto Central, en toda su belleza y con toda su emoción, será, al decir del trovador cubano, solamente lucecitas montadas para escena.

* El autor es un ingeniero mendocino residente en Quebec, Canadá.