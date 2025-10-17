Llegó a Netflix la nueva temporada de una serie política con un matrimonio particular

La dupla protagonista lucha y conspira contra otros diplomáticos para escalar hasta las más altas esferas de poder.

La nueva temproada de la serie política de Netflix

Netflix estrenó una nueva temporada de una de sus ficciones más elogiadas del género político, que combina suspenso, diplomacia y relaciones personales en los pasillos del poder. Con guion inteligente, actuaciones destacadas y una trama que mezcla estrategia y emociones, la producción vuelve con más intriga.

Se trata de la tercera entrega de “La diplomática”. Con siete episodios regresa la historia de Kate (Keri Russell) y Hal Wyler (Rufus Sewell). La pareja enfrenta nuevos desafíos tanto en su vida personal como en su labor diplomática.

Kate y Hal Wyler en "La Diplomática". Kate y Hal Wyler en "La Diplomática". gentileza La trama de la tercera temporada de "La diplomática" La independencia de Kate como embajadora en Gran Bretaña se cruza con las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y el Reino Unido, mientras Hal continúa con su doble moral entre el hartazgo, la competencia entre diplomáticos con su propia esposa y su habilidad para las negociaciones.

Embed - La diplomática: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Como se mostró en los episodios finales de la segunda temporada, la verdad detrás del atentado que dejó a Inglaterra al borde de la guerra sale a la luz justo cuando el presidente de los Estados Unidos muere y su vicepresidenta, Grace Penn (Allison Janney), debe asumir el poder.

A partir de ese momento, la trama amplía su enfoque: ya no solo se trata del equilibrio entre la vida pública y privada de Kate y Hal, sino que se suma una nueva pareja que aporta otra mirada sobre el poder y las relaciones personales. Janney encuentra en Bradley Whitford, quien interpreta a su esposo Todd, una contraparte perfecta para explorar esta nueva dinámica matrimonial cargada de tensión y ambición.

La pareja de la serie "House of Cards" La pareja de la serie "House of Cards" gentileza El regreso de “La diplomática” también recupera el pulso político y las tensiones de poder que marcaron a "House of Cards", aunque con un tono más humano y menos cínico. Los diálogos rápidos, la tensión constante y el retrato realista del poder imprimen a esta producción un sello distintivo que sigue cautivando al público argentino.