16 de octubre de 2025 - 17:13

La miniserie de Netflix que en ocho capítulos replantea la monogamia en la pareja

Cuenta con la actuación de la actriz Toni Collette, que lidera lo más visto de la plataforma gracias a "Incontrolables".

La miniserie que es furor en Netflix sobre la monogamia.

La miniserie que es furor en Netflix sobre la monogamia.

Aunque no es una novedad dentro de la plataforma, esta miniserie británica despertó el interés entre los suscriptores. Con tan solo 6 capítulos de una hora cada uno, “Wanderlust” se convirtió en una de las propuestas más intrigantes sobre el amor, la pasión y los desafíos de la monogamia moderna.

De qué trata “Wanderlust”

Embed - Wanderlust | Official Trailer [HD] | Netflix

La serie sigue a Joy Richards, interpretada por Collette, una terapeuta que, junto a su esposo, enfrenta la rutina y la falta de deseo en su matrimonio. Para mantener viva la pasión, la pareja decide explorar nuevas formas de relación, incluyendo la apertura de su vínculo y el inicio de relaciones con otras personas.

Se completa con la actuación de Steven Mackintosh, quien interpreta a Alan Richards, el marido de Joy y profesor de inglés, quien también busca revitalizar su relación. Zawe Ashton da vida a Claire Pascal, una colega de Alan que juega un papel crucial en la trama. Otros miembros del reparto incluyen a Emma D'Arcy como Naomi Richards, la hija de la pareja, y Joe Hurst como Tom Richards, su hijo adolescente

“Wanderlust” no solo aborda la sexualidad, sino también las emociones, inseguridades y conflictos que surgen en una relación abierta. El guion sólido y las actuaciones destacadas convierten a la serie en una propuesta única creada por Nick Payne y Maggie Carey.

"Incontrolables", la otra serie de Collete

Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Alex Dempsey es una agente de policía, interpretada por Mae Martin, de un pueblo que parece tranquilo y seguro, con calles ordenadas y vecinos confiables. Pero la calma es solo una ilusión. Allí funciona un centro de rehabilitación para adolescentes, la Academia Tall Pines, dirigido por la carismática Evelyn Wade (Collette), la salvadora del lugar.

La policía pronto descubre que el centro es solo una fachada. Las reglas son estrictas, los adolescentes están bajo control constante, y los rumores sobre manipulación psicológica no tardan en aparecer. Evelyn tiene a todos bajo su influencia y su astucia incluso engaña a las autoridades. Lo que parecía un nuevo comienzo para Alex se convierte en un juego peligroso de secretos y tensiones.

