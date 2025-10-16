La banda Energía Positiva presenta un show en el Le Parc para vibrar bien alto

La banda mendocina, que fusiona distintos géneros, desde el tango al funky, dará un show en el Le Parc.

Este viernes 17 de octubre, a las 21, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será escenario de un concierto que promete buenas vibraciones desde el propio nombre de la banda: Energía Positiva. Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través de Entradaweb.com.ar.

Esta agrupación mendocina presentará un recorrido musical que combina influencias de jazz, fusión, baladas, funky, rock, bossanova, tango y folklore, en un espectáculo para vibrar bien alto.

Formada en 2010, Energía Positiva se caracteriza por su eclecticismo y por una búsqueda sonora que trasciende etiquetas. El grupo ha desarrollado un repertorio instrumental inspirado en maestros como Henry Mancini, Larry Carlton y Astor Piazzolla, figuras que marcaron la historia de la música popular y del jazz contemporáneo.

image A esos guiños se suman versiones de canciones nacionales e internacionales interpretadas por sus vocalistas, con arreglos propios que dan nueva vida a clásicos reconocibles.

La formación actual está integrada por Mauro Moyano (guitarra), Cristian Gorostiague (teclado), Cintia Ortega (voz), Bianca Sigona (voz), Aaron Vasquez (batería), Ignacio Rodríguez (guitarra) y Adriano De Paoli (bajo).