La banda de la policía de Mendoza llega al teatro Independencia este miércoles

Con entrada gratuita, la banda policial repasará su historia con una propuesta artística en el teatro Independencia. Los detalles.

La provincia se prepara para celebrar el 215° aniversario de la Policía de Mendoza, y es en este marco que este miércoles 15 de octubre, a las 20.30, se realizará "Guardianes del tiempo: un viaje musical por la historia policial", una propuesta artística en el teatro Independencia. La entrada es gratuita.

La Banda de Música “Cabo 1° Gustavo Ramet” dará vida a esta velada de gala que invita a recorrer distintos momentos de la historia institucional a través del arte. La puesta en escena de "Guardianes del tiempo" combina música en vivo, teatro, danza y proyecciones visuales, en una fusión que busca emocionar, reflexionar y rendir homenaje al compromiso de quienes integran la fuerza policial.

Una banda con una gran trayectoria La banda "Cabo 1° Gustavo Ramet" es una de las más antiguas del país. Aunque no existe fecha exacta de creación, la banda adoptó la fecha del día de Santa Cecilia, Patrona de la Música.

A través del arte musical, se refuerzan los lazos entre la comunidad mendocina y la Policía de Mendoza. Por la institución pasaron destacados músicos como Cayetano Silva, director de la Banda de Bomberos de la Policía de Mendoza y autor de la Marcha de San Lorenzo.

image Gustavo Ramet fue un policía que prestaba servicio en la Banda de Música de la Policía de Mendoza. El efectivo policial fue asesinado en 2008 mientras cumplía funciones. El incidente generó conmoción. La dependencia pasó a tener su nombre con la intención de destacar su legado y su contribución como músico en el ámbito policial, así como honrar su servicio.