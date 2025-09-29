Djs para combinar música, networking y negocios en la expo franquicias

El evento que anualmente congrega a inversores, marcas y el ecosistema emprendedor de Cuyo se prepara para su edición 2025 con una propuesta reformulada. La Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 anunció una jornada intensiva el próximo 16 de octubre en la Nave Cultural, de 12 a 20 horas, con la participación de figuras destacadas en economía, negocios y tecnología.
Organizada por Suraci Franquicias y con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias), la Expo busca conectar a cientos de asistentes con oportunidades reales de inversión, inspirando nuevos proyectos y visibilizando el potencial del sistema de franquicias en la región.
Economía, liderazgo y el impacto de la IA
La agenda de este año promete una amplia diversidad de temáticas en su Espacio Desarrollo, con más de doce referentes. Entre los speakers confirmados se destacan:
Otros expertos como Nicolás Suraci (Franquicias Exitosas), Roberto Ruso (Claves para Elegir la Franquicia Ideal) y Gerardo Germanó (Invertir en Startups) completan el programa con herramientas concretas para el mundo de los negocios.
Tres espacios renovados: de la expo al "networking chill"
La edición 2025 presenta un nuevo formato que busca optimizar la conexión entre personas y oportunidades, dividiendo el evento en tres áreas principales:
Espacio Business & Expo: El área tradicional de stands, que este año suma a rubros como el desarrollo inmobiliario, startups, modelos de inversión innovadores y crowdfunding. Participan marcas reconocidas como 3 Hermanos, GAF, Tikal, Big Pizza, Merovingian Data, entre otras.
Espacio Conectar (¡Novedad!): Un sector de networking social y relajado, diseñado para generar negocios en un clima creativo. Contará con la ambientación de cuatro DJs y un espacio especial con etiquetas de vinos regionales y gastronomía.
Espacio Desarrollo: El área central de conferencias y ponencias para la transferencia de conocimiento y tendencias.
La Expo, que cuenta con el apoyo de medios y empresas como Diario Los Andes, Grupo América y Payway, se consolida como la cita imperdible para emprendedores y quienes buscan invertir, inspirarse o convertir su marca en una franquicia.
Las entradas ya están disponibles en Eventbrite.com.ar e incluyen el acceso al evento y una copa degustación. Las empresas que deseen sumarse aún pueden consultar información a través de expofranquicias.com.ar.