La reacción del dólar hoy y de los bonos argentinos tras la restricción del Banco Central

En el primer día después de la suspensión del "rulo" y la vuelta de una medida del cepo , el dólar minorista cotiza este lunes 29 de septiembre a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $10 respecto al cierre del viernes.

El dato de la jornada debe mirarse, además, en la diferencia del dólar oficial con los dólares financieros.

A la suba, el dólar MEP cotiza a $1.432,54 para la compra y $1.433,51 para la venta. En tanto, el dólar CCL está a $1.460,78 y $1.465,90 en cada segmento. Así, la brecha con el minorista del BNA puede llegar al 8%.

Respecto al blue , se consigue a $1.415 para la compra y $ 1.435 para la venta en las llamadas "cuevas".

Por otra parte, las acciones y los bonos argentinos vuelven a retroceder en Wall Street y la Bolsa porteña, en lo que ya es la tercera jornada consecutiva de bajas, tras el repunte que habían ensayado entre lunes y miércoles de la semana pasada.

A las 11 de la mañana, los bonos soberanos en dólares caen 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan sube 28 unidades y se ubica en 1.088 puntos básicos, reflejando el deterioro en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina.

En Nueva York, los ADR muestran un comportamiento en rojo: YPF pierde 1,3%, Edenor cede 1,8%, Vista Energy retrocede 2% y Grupo Galicia recorta un mínimo 0,2%. En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio baja 0,5% y se acomoda en las 1.780.000 unidades.

La reacción de este lunes aparece como la primera respuesta al retorno de la restricción cruzada para las personas, mecanismo que alimentaba la demanda en el mercado financiero del dólar MEP y el contado con liquidación con divisas compradas en el mercado oficial.

Al implicar compraventa de bonos, esa operatoria había sostenido precios en la semana pasada. Su suspensión, en cambio, derivó en ventas generalizadas y un arranque en baja para los activos argentinos.

Según la Comunicación A 8336, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la vuelta de una medida del cepo cambiario para todas las personas humanas y jurídicas: quienes adquieran dólar en los bancos (oficial) no podrán operar con los financieros, es decir, MEP y CCL, durante los 90 días siguientes (y viceversa).

Es decir, las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, pero no ir a abastecer el financiero con esos dólares.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Venta: $1.768 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.415

Venta: $1.435

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.432,54 (+ $5,88)

Venta: $1.433,51 (+ $0,61)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.