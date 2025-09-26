Vuelve una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP y CCL

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) dispuso a partir de este viernes la vuelta de una medida del cepo cambiario para todas las personas humanas y jurídicas: quienes adquieran dólar minorista en los bancos (oficial) no podrán operar con los financieros , es decir, MEP y CCL, durante los 90 días siguientes (y viceversa).

Así lo indica la Comunicación A 8336 , publicada por el BCRA este mediodía.

"En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar , de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes", indica la normativa que modifica uno de los puntos de la Comunicación A 8332, emitida la semana pasada pero entonces solamente para empresas y personas vinculadas al sistema financiero.

Ahora, la limitación de la época del cepo se aplicará al grueso de la población . La intención del Banco Central es frenar "rulos" ante la incipiente brecha cambiaria que se había formado entre los diversos mercados donde se negocia la divisa.

Es decir, las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, pero no ir a abastecer el financiero con esos dólares.

Se aclara que la medida no limita la cantidad de dólares oficiales que pueden adquirirse, sino que busca impedir maniobras de arbitraje entre ese mercado y las cotizaciones financieras.

El dólar minorista cotiza hoy a la baja en el Banco Nación a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta, por debajo del blue ($1.415) y los financieros (entre $1.395 y $1.430).

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.397,66 (+ $19,02)

Venta: $1.399,10 (+ $17,56)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.