El dólar oficial cerró la semana en $1.350 pero creció la brecha con el MEP y CCL tras el anuncio del BCRA

En el cierre de la semana y por quinto día consecutivo, el dólar oficial cerró hoy en $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

La moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que se inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas. Esta semana, la cotización oficial minorista bajó 10,9%, luego de haber superado los $1500 la semana pasada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.364.075 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta , con una suba de 0,36% durante la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con un descenso de 0,8%.

El Gobierno nacional dispuso hoy que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa , en una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario.

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas. De esta forma, el gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.782,89 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.420

Venta: $1.440

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.429,92 (+ $51,28)

Venta: $1.432,64 (+ $51,10)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.