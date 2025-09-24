El dólar se sigue desplomando tras el respaldo de EE.UU: cómo quedó la cotización en los bancos

El dólar minorista sigue este miércoles 24 de septiembre con tendencia a la baja y cotizó a $1.310 para la compra y $ 1.360 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un descenso de $25 respecto al cierre del martes, que ya había sido una jornada con números positivos para la economía argentina.

Baja el dólar: el Banco Central reduce las tasas de interés del 35% al 25%

De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició esta semana , luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.383,751 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a 1.390 pesos.

Mientras que el dólar blue cotizó esta tarde en 1.380 pesos para la compra y 1.400 pesos para la venta, con una baja de 0,72% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en 1.337,50 pesos con un descenso de 2,3%, por lo que se ubicó por debajo del techo de la banda, que se ubica en 1.477 pesos.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Nación: $1.310 / $1.360

Santander $1.320 / $1.370

Macro $1.310 / $1.370

Galicia $1.305 / $1.365

Patagonia $1.330 / $1.380

Supervielle $1.316 / $1.366

ICBC $1.305 / $1.370

BBVA $1.315 / $1.370

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.787,65 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.380

Venta: $1.400

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.369,12 (- $35,00)

Venta: $ 1.373,31 (- $33,04)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.