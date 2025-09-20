Qué podría pasar con el dólar hasta las elecciones

El informe mensual del ICF (Índice de Condiciones Financieras) de agosto, que elaboran el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas ( IAEF ) , junto con la consultora Econviews , muestra cómo han ido creciendo las expectativas de devaluación . También, que empieza a madurar la idea de que se necesita un dólar más caro.

La reciente caída de 17 puntos en el ICF en agosto, la más pronunciada desde octubre de 2023, ha encendido las alarmas en el mercado. Este desplome, impulsado principalmente por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires , ha puesto al tipo de cambio bajo una presión significativa y ha reabierto la discusión sobre la necesidad de un peso más barato para acumular reservas y darle oxígeno a la economía, plantea el documento.

La inesperada derrota de Milei por más de 13 puntos en las elecciones bonaerenses desestabilizó al mercado: el Merval cayó un 16%, el riesgo país superó los 1.100 puntos y el tipo de cambio se acercó peligrosamente al límite de la banda establecida (y, de hecho, llegó a superarla y el riego país trepó a 1.500 esta semana). Estos movimientos se verán reflejados en el ICF de septiembre.

Si bien se espera que el oficialismo logre mejores resultados en las elecciones de octubre en distritos como CABA y Córdoba, el mercado ya no prevé el triunfo arrollador que se vaticinaba a principios de año.

Con siete semanas de incertidumbre por delante, el foco de la atención se centra en la política cambiaria . Gran parte del mercado anticipa un ajuste del tipo de cambio después de las elecciones de octubre . El riesgo de que esta corrección se adelante existe, especialmente si el Banco Central no puede o no quiere seguir vendiendo reservas para contener la presión.

banco central.jpg Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Un cóctel de factores que complican la situación

Varias variables locales han entrado en una zona de "estrés" que intensifica las dudas sobre el dólar. Las tasas de interés de los plazos fijos se dispararon de 33% a 48% en agosto, y las tasas de referencia a corto plazo se descontrolaron tras el desarme de las LEFIs. Esta política monetaria ultra estricta, cuyo principal objetivo es evitar un salto en el tipo de cambio antes de las elecciones, se ve agravada por la supuesta intromisión del presidente en el equipo económico.

Además, el termómetro de las expectativas de devaluación, la brecha entre los contratos de dólar futuro a un mes y a un año, ha empeorado continuamente desde mayo, pasando de un 19% a un 27% en agosto, a pesar de que el dólar oficial ya había experimentado una corrección del 15%. Aunque el gobierno sostenía que el superávit fiscal permitía mantener un tipo de cambio apreciado, ahora gana fuerza la idea de que se necesita un peso más barato para acumular reservas y dar oxígeno a la economía.

Precio del dólar se impuso ante el peso argentino y así cotiza el tipo de cambio este 3 de julio (1).png

Meses volátiles y costos a asumir

Aunque la derrota de La Libertad Avanza no fue una sorpresa total para el mercado, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para generar incertidumbre. Incluso si el Gobierno opta por una nueva política cambiaria después de las elecciones, la pérdida de credibilidad hará que se necesiten tasas de interés aún más altas. Esto, a su vez, podría traer un costo temporal en la forma de un aumento de la inflación.

El camino que le espera al dólar está lleno de desafíos. El gran interrogante es si el Gobierno podrá mantener el statu quo hasta octubre o la presión del mercado forzará un cambio antes de lo esperado.